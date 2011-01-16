ساری صدرنشین اسکیت سرعت مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله دوم این رقابتها که در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان در پیست اسکیت دانشگاه شمال آمل برگزار شد، تیم هیئت ساری با کسب شش هزار و 920 امتیاز ضمن کسب عنوان قهرمانی در این مرحله در مجموع دو مرحله پیشتاز رقابتها شد.

تیم های باشگاه تیرگری ساری با شش هزار و774 امتیاز و مدرسه اسکیت ساحل بابل با پنج هزار و 970 امتیاز به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات اسکیت سرعت لیگ باشگاه های مازندران در مواد 200، 300 و 500، هزار و پنج هزار متر سرعت و سه هزار متر امدادی با حضور 79 اسکیت باز دختر در قالب هفت تیم از شهرهای آمل ، بابل، ساری(دو تیم)، نوشهر، قائمشهرو سلمانشهر برگزار شد.

در نتایج انفرادی گروه های سنی گروه اول رده نونهالان این رقابتها در 200 متر سرعت کیانا رمضان زاده از تیم هیئت نوشهر قهرمان شد.

عنوان نخست ماده 300 متر سرعت همین رده سنی به آیدا عشق دوست از تیم باشگاه تیرگری ساری رسید.

نگارفلاح اسکیت بازعنوان دار مازندرانی از تیم باشگاه تیرگری ساری در هر دو بخش 200 و 300 متر رده نونهالان به مقام نخست دست یافت.

در رده سنی نوجوانان و گروه سوم این مسابقات، پردیس پورعباس از تیم مدرسه اسکیت ساحل بابل در مسافت 200 متر زودتر از دیگر اسکیت بازان از خط پایان گذشت.

در 500 متر کیمیا پاسندی از تیم هیئت ساری به مقام نخست دست یافت.

پانیز براتی از تیم هیئت ساری قهرمانی ماده هزارمتر رده نوجوانان گروه سوم را جشن گرفت وعنوان نخست همین ماده در رده سنی گروه چهارم نوجوانان به شیما رزاقی از هیئت قائمشهر رسید.

نازنین آئینی از تیم باشگاه تیرگری ساری در5 هزارمترسرعت درجای نخست ایستاد.

در نتایج سه هزار مترامدادی این مسابقات باشگاه تیرگری ساری در صدر ایستاد و تیم های مدرسه اسکیت ساحل بابل و هیئت اسکیت ساری در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

رئیس هیئت اسکیت مازندران گفت: دور سوم و پایانی مسابقات لیگ اسکیت نونهالان و نوجوانان مازندران در بخش بانوان دهه سوم بهمن ماه در آمل برگزار خواهد شد.

حسین خیری نیا افزود: لیگ اسکیت بانوان مازندران در سه مرحله برگزار و تیم برتر هر سه مرحله به لیگ اسکیت سرعت بانوان کشور صعود خواهند کرد.

حدود دو هزار ورزشکار مازندرانی در رشته اسکیت سازماندهی شدند.