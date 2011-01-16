کارخانه آهن اسفنجی غدیر ایرانیان آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک تصریح کرد: این کارخانه از ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن برخوردار است که با راه‌اندازی آن گام بزرگی در جهت رسیدن به ظرفیت 20 میلیون تنی فولاد که برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، برداشت شده است.

وی با یادآوری این نکته که طرح غدیر ایرانیان در مدت کوتاهی به بهره‌برداری رسیده، اظهار داشت: این کارخانه در کمتر از 3 سال به اتمام رسید به‌گونه‌ای که ساخت این پروژه از نیمه دی ماه 1386 آغاز و در عید غدیر امسال(4 آذر) تولید اولیه را آغاز کرد.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در مورد میزان سرمایه گذاری کارخانه غدیر ایرانیان ،‌ گفت: درمجموع برای احداث این کارخانه 170 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته که تمامی آن از محل اعتبارات داخل کشور تامین شده است.

پلارک درباره اشتغالزایی کارخانه آهن اسفنجی غدیر ایرانیان نیز اظهار داشت: 160 نفر به صورت مستقیم و 1500 نفر به صورت غیر مستقیم از محل تولید این کارخانه مشغول به کار می شوند.

خوراک کارخانه آهن اسفنجی غدیر ایرانیان،‌ سالانه یک میلیون و 200هزار تن گندله سنگ آهن است که توسط کارخانه، گندله سازی اردکان و همجوار این کارخانه تامین می شود.