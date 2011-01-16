توسعه بنادر گیلان نیازمند برنامه ریزی جامع است

فرهاد دلقپوش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه گیلان قابلیت بندری بسیار بالای دارد، افزود: هم اکنون استان با بسیاری از بنادر حاشیه خزر و کشورهای مختلف ارتباط موثری دارد.

وی عنوان کرد: بنادر گیلان می تواند با بسیاری از بنادر دیگر که از طریق کانالهای ارتباطی دریای خزر با دریای های دیگر مثل بندر ولگا روسیه بهره مند شود که این مهم نیازمند یک سیاست گذاری اصولی است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس به بازار 300 میلیونی حاشیه خزر اشاره کرد و گفت: بنادر در توسعه اقتصادی، تجاری و همچنین اشتغالزایی نقش مهمی دارند که باید از این فرصت به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر بندر انزلی باید بنادر دیگری در سطح استان ایجاد شود چرا که این استان ظرفیت و قابلیت توسعه بندری را دارد.

دلقپوش ادامه داد: اهمیت درآمدهای بندری امروز به حدی است که برخی کشورها استفاده از این درآمدها را راهی برای تبدیل شدن به قدرتهای اقتصادی می دانند.

وی همچنین با اعلام اینکه فعالیتهای بندری بخش مهم و ارزشمندی از حمل و نقل را تشکیل می دهند، یادآورشد: در کشورهای که به دریا راه دارند ۷۰ درصد تجارت خارجی از طریق بنادر انجام می شود، در ایران این رقم ۹۰ درصد است.