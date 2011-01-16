تاکید احمدی نژاد و اردوغان به حل بحران لبنان بدور از ملاحظات سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکترمحمود احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با اظهار تاسف از وضعیت کنونی لبنان، اتخاذ تصمیم فوری برای حل مشکل این کشور بدور از ملاحظات سیاسی و دخالت بیگانگان خواستار شدند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط حساس لبنان خاطرنشان کرد : رژیم صهیونیستی به دنبال سوء استفاده از شرایط کنونی لبنان و آسیب زدن به این کشور و منطقه است از این رو باید با همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه راه حلی برای رفع مسایل لبنان اتخاذ شود.

نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی با اشاره به نقش مثبت و سازنده ایران در منطقه، تلاش مشترک برای ایجاد ثبات در لبنان را مورد تاکید قرار داد .

وی با اشاره به اینکه ثبات منطقه وابسته به ثبات لبنان است، گفت: ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای منطقه می توانند در کنترل بحران لبنان نقش آفرین باشند .