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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

در تماس تلفنی اعلام شد؛

تاکید احمدی نژاد و اردوغان به حل بحران لبنان بدور از ملاحظات سیاسی

تاکید احمدی نژاد و اردوغان به حل بحران لبنان بدور از ملاحظات سیاسی

رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر ترکیه در مکالمه تلفنی آخرین تحولات لبنان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داده و بر ضرورت تلاش مشترک دو کشور برای حل مشکل لبنان تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، دکترمحمود احمدی نژاد و رجب طیب اردوغان در گفتگوی تلفنی با اظهار تاسف از وضعیت کنونی لبنان، اتخاذ تصمیم فوری برای حل مشکل این کشور بدور از ملاحظات سیاسی و دخالت بیگانگان خواستار شدند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به شرایط حساس لبنان خاطرنشان کرد : رژیم صهیونیستی به دنبال سوء استفاده از شرایط کنونی لبنان و آسیب زدن به این کشور و منطقه است از این رو باید با همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه راه حلی برای رفع مسایل لبنان اتخاذ شود.

نخست وزیر ترکیه نیز در این تماس تلفنی با اشاره به نقش مثبت و سازنده ایران در منطقه، تلاش مشترک برای ایجاد ثبات در لبنان را مورد تاکید قرار داد .

وی با اشاره به اینکه ثبات منطقه وابسته به ثبات لبنان است، گفت: ایران و ترکیه به همراه سایر کشورهای منطقه می توانند در کنترل بحران لبنان نقش آفرین باشند .

کد مطلب 1232979

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