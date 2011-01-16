مسابقات کشتی جام مرحوم مهدی پور برگزار می شود

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در دو رده سنی نونهالان و نوجوانان 30 دیماه و اول بهمن ماه جاری در شهرستان بابل برگزارمی شود.

وی به برگزاری مسابقات این جام در رده نونهالان اشاره کرد و افزود: مسابقات در این رده با حضور شهرهای آمل، فریدونکنار، جویبار، قائمشهر، ساری، بهشهر، نور، زیرآب و منتخب باشگاه آزادگان بابل در روز پنج شنبه 30 دی برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی مازندران تصریح کرد: این مسابقات در اوزان 32، 35 ، 38 ، 42، 47 ،53، 59 ، 66 و 73 کیلوگرم با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می شود.

ثمربخش اضافه کرد: وزن کشی این مسابقات از ساعت 13 تا 13:30 روز پنجشنبه 30 دیماه انجام و کشتی گیران از ساعت 15 همین روز برابر هم قرارمی گیرند.

رئیس هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه مسابقات رده نوجوانان این جام با حضور برخی استانهای دیگردر سطح گسترده تری برگزار می شود، اضافه کرد: در این رده کشتی گیران استان های خراسان رضوی، گلستان، گیلان، تهران، البرز، همدان و شهرهای منتخب مازندران ازجویبار، ساری، آمل، قائمشهر، گلوگاه، سلمانشهر، رامسر و شیرگاه حضور دارند.

ثمربخش خاطرنشان کرد: مسابقات کشتی آزاد جام رئیس فقید هیئت کشتی مازندران دررده نوجوان در اوزان42 - 46- 50 -54 - 58 -63 - 69 -76 - 85 و100 کیلوگرم با دو کیلوگرم ارفاق برگزار می شود.

وزن کشی نوجوانان عصر پنج شنبه 30 دیماه و شروع مسابقات ازساعت 9 روز جمعه اول بهمن ماه برگزار می شود.