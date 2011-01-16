زلزله دانش آموزان 17 مدرسه قلعه گنج را کپرنشین کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پس از بروز چند زمین لرزه در شهرستان قلعه گنج مدارس غیر مقاوم این شهرستان در برخی از روستاها خالی از دانش آموز شد و هم اکنون کلاسهای درس این مدارس در جوار این مدرسه ها در کپر تشکیل می شود.

17 کلاس درس کپری که برخی از آنها به دلیل بروز زمین لرزه تشکیل شده اند، درحالی در جنوب کرمان و در شهرستان قلعه گنج فعالیت می کنند که بعضی از مسئولان از حذف مدارس کپری خبر می دهند.

85 دانش آموز قلعه گنجی در فصل زمستان و با شروع بارشهای جنوب استان کرمان هم اکنون در مدارسی از برگ درختان خرما در حال تحصیل هستند.

کپرها از محل خودیاری والدین دانش آموزان احداث شدند

مدیر یکی از این مدارس در خصوص وضعیت کنونی مدارس کپری قلعه گنج گفت: به دلیل بروز چند زمین لرزه اخیر و ترک خوردگی دیوارها و سقف مدرسه برای حفاظت از جان دانش آموزان مجبور به استفاده از کپر هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به سردی هوا کپرها وضعیت مناسبی برای دانش آموزان ایجاد نکرده اند و با شروع فصل بارندگی در این مناطق این مشکلات دوچندان می شود.

این مدیر مدرسه خاطرنشان کرد: برای رفع مشکل و تشکیل کلاسها با همکاری والدین دانش آموزان و از محل خودیاری آنها دو کپر در جوار مدرسه احداث کرده ایم.

وی ابراز امیدواری کرد با اختصاص بودجه لازم کار بازسازی مدارس غیر مقاوم قلعه گنج در کوتاه ترین فرصت انجام شود.

ساماندهی مدارس کپری ضروری است

فرماندار قلعه گنج نیز در خصوص مدارس کپری قلعه گنج با تاکید بر لزوم ساماندهی این مدارس گفت: طی سالهای اخیر و با فعالیتهای چشمگیر دولت شاهد بحث کپرزدایی در مناطق مختلف بودیم که حذف مدارس کپری هم در همین چارچوب انجام شد.

حسن مرادی افزود: وجود برخی مدارس کپری در منطقه به دلیل تفکیک روستاها و افزایش جمعیت برخی روستاها است.

ساده ترین راه برای حل مشکل احداث کپر است

وی ادامه داد: وقتی روستا تفکیک می شود مدارس نیز جدا می شوند و درنهایت باید فضایی برای تحصیل ایجاد شود و ساده ترین راه برای افراد بومی همین کپر است.

وی گفت: دلیل اینکه برخی روستاها نیز مدرسه ندارند تفکیک آنها است.

مرادی با اشاره به اختصاص بودجه به بحث نوسازی مدارس و کپر زدایی بزودی شاهد ساخت کلاسهای درس در این مناطق خواهیم بود.

فرماندار قلعه گنج در خصوص برخی مدارس غیرمقاوم نیز ابراز امیدواری کرد بزودی مشکل این مدارس نیز برطرف می شود.

طی ماههای اخیر دو زمین لرزه بالای چهار ریشتر در قلعه گنج روی داده و همچنین بروز زمین لرزه 6.5 ریشتر شرق کرمان خساراتی در این شهرستان به همراه داشته است.