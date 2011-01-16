کشف میدان جدید گازی 50 میلیارد دلاری در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت امروز در نشستی مطبوعاتی با اشاره به کشف یک میدان جدید گازی در سواحل خلیج فارس، گفت: ذخایر میدان جدید گازی خیام، حدود 260 مییارد مترمکعب تخمین زده می شود که 80 درصد ذخایر هیدروکربوری این میدان، شامل 210 میلیارد مترمکعب قابل برداشت است.

این عضو کابینه دولت دهم با تاکید بر اینکه با حفاری 18 تا 21 حلقه چاه، امکان برداشت روزانه 24 میلیون مترمکعب از میدان گازی خیام وجود دارد، تصریح کرد: همچنین حجم ذخایر میعانات گازی این میدان حدود 220 میلیون بشکه برآورده شده که 100 میلیون بشکه آن قابل برداشت است.

رئیس اوپک با اعلام اینکه با در نظر گرفتن ارزش 60 دلاری هر بشکه میعانات گازی و 20 سنتی هر مترمکعب گاز استحصالی، ارزش این اکتشاف جدید بیش از 50 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

وزیر نفت با بیان اینکه این میدان در منطقه عسلویه و در حاشیه شمالی خلیج فارس در مقابل جزیره لاوان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: اکتشافات ذخایر جدید نفت و گاز ایران ادامه می یابد.

پیش از این احمد قلعه بانی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در گفتگویی با مهر از کشف 2 میدان جدید گاز طبیعی خبر داده و گفته بود: جزئیات این اکتشافات جدید گازی به زودی توسط وزیر نفت اعلام می‌شود.

به گزارش مهر، سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت پیش از این حجم ذخایر نفت خام را 150.3 میلیارد بشکه و ذخایر گاز طبیعی ایران را 33.1 تریلیون متر مکعب اعلام کرده بود.

از یکسال گذشته تاکنون پنج میدان جدید نفت و گاز شامل میدان گازی هالگان (استان فارس)، میدان نفتی سومار (کرمانشاه)، میدان گازی طوس (خراسان رضوی)، میدان گازی فروز (خلیج فارس) و میدان گازی سفید (هرمزگان) کشف و جزئیات آن توسط وزارت نفت اعلام شده است.