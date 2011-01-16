دعوت از پنج فوتبالیست ایلامی به اردوی استعدادیابی تیم ملی نوجوانان کشور

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فرزاد فتاحی صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از سجاد حبیبی و ساسان جعفر والی از آبدانان، سعید آکنده از دره شهر، سبحان عارفی پور از مهران، محمدامین عزیزی از سرابله را به اردوی استعدادیابی تیم ملی نوجوانان کشور دعوت کردند.

وی افزود: با مجوز رسمی از فدراسیون فوتبال کشور یک دوره کلاس مربیگری فوتبال درجه D آسیا با شرکت 25 نفر از کارشناسان رشته تربیت بدنی از شهرستانهای تابعه استان به منظور یادگیری جدیدترین روشهای علم مربیگری فوتبال به مدت 5 روز در اداره تربیت بدنی دره شهر برگزار است.

فتاحی تصریح کرد: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در مسابقات کشتی فرنگی انتخابی تکمیلی جام یادگار امام (ره) که در تاریخ 29 دی ماه تا 1بهمن ماه برگزار می شود از نفرات اول تا سوم رده سنی جوانان و نفرات پنجم تا دهم رده سنی بزرگسالان مسابقات قهرمانی کشور دعوت بعمل آورده که آقای حمید بیگ محمدی در وزن 96 کیلوگرم و آقایان محمدولی محمدی و فرهاد میرشکاری در وزن 120 کیلوگرم از ایلام جز دعوت شدگان هستند.