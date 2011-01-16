محمدهادی جاوید صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از زمان امضای تفاهم‌نامه تا دوره بهره‌برداری از پروژه‌هایی که در این نمایشگاه ارائه شد، شهرداری و شورای شهر همراه و همگام با سرمایه‌گذاران خواهند بود.

وی با بیان اینکه شهرداری با یک گروه تخصصی از ابتدا تا پایان پروژه‌ ها، حامی قانونی سرمایه‌گذاران خواهد بود، تصریح‌کرد: طی سال‌های اخیر تحقق طرح‌های شهرداری بیشتر در مناطق برخوردار شهر انجام می‌گرفت به همین دلیل شاهد فاصله طبقاتی در مناطق مختلف شهر هستیم.

جاوید با اشاره به ارائه تسهیلات ویژه شهرداری به سرمایه‌گذارانی که در این دوره نمایشگاهی در پروژه‌های مناطق محروم مشارکت کرده‌اند، گفت: ارائه تسهیلات و تضمین سود سرمایه‌گذاری با هدف توسعه متوازن در همه مناطق شهر مشهد انجام گرفته است.

