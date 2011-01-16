جریمه "AVC" برای متقاضیان جدید و انصراف دهندگان مسابقات والیبال مردان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) برای اعلام آمادگی تیمها جهت شرکت در شانزدهمین دوره رقابتهای قهرمانی مردان آسیا روز گذشته شنبه به پایان رسید. البته پذیرش تیمهای متقاضی جدید حضور در این رقابتها از این پس نیز انجام خواهد شد اما در ازای دریافت جریمه نقدی از آنها!
طبق اعلام مقامات AVC تیمهایی که هنوز آمادگی خود برای شرکت در مسابقات 2011 قهرمانی آسیا را اعلام نکردهاند تا 26 بهمنماه (15 فوریه) فرصت دارند تا در این زمینه اقدام کنند البته به شرطی که 500 دلار به عنوان جریمه اقدام دیرهنگام برای ثبتنام پرداخت کنند.
همچنین تیمهایی که با وجود ثبتنام به هر دلیلی از شرکت در این مسابقات انصراف دهند با جریمه نقدی از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا مواجه خواهند شد. مبلغ جریمه با توجه به زمان انصراف متفاوت خواهد بود.
در پایان مهلت تعیین شده کنفدراسیون والیبال آسیا برای اعلام آمادگی تیمهای متقاضی شرکت در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا حضور 14 تیم نهایی شد. علاوه بر ایران که میزبان است تیمهای ژاپن، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، قزاقستان، چین، استرالیا، امارات، افغانستان، لبنان و ازبکستان به طور رسمی اعلام آمادگی کردهاند. قطر و کرهجنوبی نیز دو تیمی هستند که ثبت نام خود را در AVC انجام دادهاند.
شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه سال آینده در کشورمان برگزار میشود.
