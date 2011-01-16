جریمه "AVC" برای متقاضیان جدید و انصراف دهندگان مسابقات والیبال مردان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت تعیین شده از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC) برای اعلام آمادگی تیم‎ها جهت شرکت در شانزدهمین دوره رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا روز گذشته شنبه به پایان رسید. البته پذیرش تیم‎های متقاضی جدید حضور در این رقابت‎ها از این پس نیز انجام خواهد شد اما در ازای دریافت جریمه نقدی از آنها!

طبق اعلام مقامات AVC تیم‎هایی که هنوز آمادگی خود برای شرکت در مسابقات 2011 قهرمانی آسیا را اعلام نکرده‌اند تا 26 بهمن‎ماه (15 فوریه) فرصت دارند تا در این زمینه اقدام کنند البته به شرطی که 500 دلار به عنوان جریمه اقدام دیرهنگام برای ثبت‌نام پرداخت کنند.

همچنین تیم‎هایی که با وجود ثبت‏نام به هر دلیلی از شرکت در این مسابقات انصراف دهند با جریمه نقدی از سوی کنفدراسیون والیبال آسیا مواجه خواهند شد. مبلغ جریمه با توجه به زمان انصراف متفاوت خواهد بود.

در پایان مهلت تعیین شده کنفدراسیون والیبال آسیا برای اعلام آمادگی تیم‎های متقاضی شرکت در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا حضور 14 تیم نهایی شد. علاوه بر ایران که میزبان است تیم‎های ژاپن، سریلانکا، تایلند، چین تایپه، قزاقستان، چین، استرالیا، امارات، افغانستان، لبنان و ازبکستان به طور رسمی اعلام آمادگی کرده‎اند. قطر و کره‏جنوبی نیز دو تیمی هستند که ثبت نام خود را در AVC انجام داده‎اند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا طی روزهای 3 تا 11 مهرماه سال آینده در کشورمان برگزار می‎شود.