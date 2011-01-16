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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۴۴

ضیایی به مهر خبر داد:

اعلام شرایط جدید قبولی دانشجویان در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

اعلام شرایط جدید قبولی دانشجویان در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، با اشاره به شرایط جدید برای قبولی دانشجویان در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی و پیش کارورزی گفت: قبولی در آزمون منوط به کسب حداقل 50 درصد نمره شد.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تازه ترین نشست شورایعالی برنامه ریزی دانشگاه‌های علوم پزشکی مصوب شد که شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی که از شهریور سال 90 به بعد برگزار می شود، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.

وی افزود: این مصوبه در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش پزشکی است تا دانشجویان با کسب نمرات مختلف و پایین مرحله های قبل از علوم پایه و کارورزی را نگذرانند.

ضیایی خاطرنشان کرد: کسب حداقل 50 درصد نمره در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی لازمه قبولی است و موجب می شود که دانشجو با سطح علمی پایین به مرحله بعدی آموزش پزشکی راه پیدا نکند.

به گزارش مهر، پیش از این شرایط کلی آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی در حدنصاب نمره قبولی برای امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی 70 درصد میانگین نمرات 5 درصد افرادی بود که بالاترین نمره امتحان را در سطح کشور کسب کرده بودند. سئوالات امتحان نیز بر مبنای سرفصل دروس مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی طرح می شود.

کد مطلب 1233000

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