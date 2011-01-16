اعلام شرایط جدید قبولی دانشجویان در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در تازه ترین نشست شورایعالی برنامه ریزی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب شد که شرط قبولی در آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و پیش کارورزی که از شهریور سال 90 به بعد برگزار می شود، کسب حداقل 50 درصد نمره آزمون است.
وی افزود: این مصوبه در جهت ارتقای سطح کیفی آموزش پزشکی است تا دانشجویان با کسب نمرات مختلف و پایین مرحله های قبل از علوم پایه و کارورزی را نگذرانند.
ضیایی خاطرنشان کرد: کسب حداقل 50 درصد نمره در آزمونهای علوم پایه و پیش کارورزی لازمه قبولی است و موجب می شود که دانشجو با سطح علمی پایین به مرحله بعدی آموزش پزشکی راه پیدا نکند.
به گزارش مهر، پیش از این شرایط کلی آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی در حدنصاب نمره قبولی برای امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پیش کارورزی 70 درصد میانگین نمرات 5 درصد افرادی بود که بالاترین نمره امتحان را در سطح کشور کسب کرده بودند. سئوالات امتحان نیز بر مبنای سرفصل دروس مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی طرح می شود.
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