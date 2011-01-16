جلسات اداری قم در ساعت غیراداری برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، بیان داشت: باید جلسات اداری در ساعات غیراداری و بعداز ظهر از ساعت 16 به بعد برگزار شود مگر در موارد استثنایی که آن هم با هماهنگی باید باشد.



وی اظهار داشت: اگر دستگاهی پاسخگوی نیاز‌ها و مشکلات مردم قم باشد نباید نیاز باشد آنها به استانداری برای رفع مشکلشان مراجعه کنند و این حجم مراجعات به استانداری سبب برداشت دیگری می‌شود.



چرخه خدمت به مردم قم باید تسهیل یابد



استاندار قم با بیان اینکه چرخه خدمت به مردم باید تسهیل شود بیان داشت: لزومی ندارد مردم بار‌ها و بار‌ها برای رفع یک مشکل و کار اداری مراجعه کنند و در بعضی مواقع مردم واقعاً اذیت می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها در مکان‌هایی که خدماتی به مردم ارائه می‌شود نیز باید نظارت داشته باشند و از ارائه خدمات مطلوب آن مطمئن شوند.



طرح هدفمندی یارانه‌ها باید زودتر اجرا می‌شد



استاندار گفت: در حال حاضر در کشور شاهد بزرگترین طرح اقتصادی در کشور هستیم طرحی که مقام معظم رهبری نیز به دولتهای قبلی اشاره و تأکید داشتند.



وی در خصوص اهمیت طرح هدفمندی یارانه‌ها و بیانات رهبری مبنی بر اینکه "بنده از سالهای قبل کتباً و شفاهاً به دولت گفتم ولی بدنبال این کار نمی‌رفتند بدلیل اینکه این کار سخت و دشوار است در حالیکه این دولت کنونی بدنبال این کار رفته و کار بسیار ظریفی است، اظهار داشت: این طرح بعد از هشت سال دفاع مقدس نیز مد نظر بود و حتی یکبار نیز ارائه شد ولی این امر را اجرایی نکردند و در آن زمان از طریق دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مبلغ یارانه نیز پنج هزار میلیارد تومان بود ولی امسال این مبلغ 100 هزار میلیارد تومان است یعنی 20 برابر شده است.



موسی‌پور ادامه داد: اگر‌‌ همان زمان دولت تدبیر می‌کردند و این طرح را اجرایی می‌کردند قطعاً اکنون منفعت آن نصیب همه اقشار مردم کشور قرار می‌گرفت و در رشد اقتصادی نیز تأثیر بسزایی داشت.



وی اظهار داشت: دولت دهم با شجاعت و تیزبینی وارد این طرح و عرصه شده است و طولانی شدن این طرح سبب اشرافیت کامل مسئولین به این طرح و آماده شدن اذهان عموم مردم با طرح هدفمندی یارانه‌ها شده است و این پروژه در اقتصاد کشورمان طرح حیاتی است و این طرح در این مدت زمان کوتاه تأثیرهای بسیار خوبی در زمینه مصرف بهینه انرژی داشته است.



استاندار قم در خصوص موثر بودن هدفمند کردن یارانه‌ها در کاهش میزان مصرف انرژی اضافه کرد: بنزین معمولی در 27 روز اجرایی شدن یارانه‌ها نسبت به 27 روز قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها 27 درصد کاهش داشته است و همچنین بنزین سوپر 22 درصد نفت و گاز 80 درصد و گاز سی ان جی 37 درصد کاهش مصرف داشته است.



وی ادامه داد: این کاهش‌ها به معنی استفاده بهینه مردم از انرژی است و میانگین مصرف استان قم در مصرف برق نیز هفت درصد کاهش و در کشور این میزان پنچ درصد کاهش و بنزین نیز در سطح کشور 10 درصد کاهش دارد که میانگین کاهش مصرف استان از سطح کشوری کمتر است و این امر هوشمندی و بصیرت مردم قم را می‌رساند.



دستگاه‌های دولتی در استفاده بهینه از انرژی باید پیشگام و الگو باشند



استاندار قم با اشاره به اینکه فرهنگ استفاده بهینه از انرژی باید اول از خود دستگاه‌های دولتی آغاز شود، بیان داشت: انجام این کار با جدیت سبب الگوشدن کار برای مردم خواهد شد و در صرفه جویی و استفاده بهینه از انرژی باید دقت بیشتری کرد و در ماه‌های آخر سال نیز باید 20 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی در دستگاه‌های استان داشته باشیم.



وی ادامه داد: دستگاه‌های دولتی در استفاده بهینه از انرژی باید پیشگام و الگو باشند و زمانی که مردم جدیت این رفتار را از سوی دستگاه‌های دولتی مشاهده کنند درمی‌یابند فقط از آنها مطالبه نداریم بلکه خودمان نیز این امر را رعایت می‌کنیم.