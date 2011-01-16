انتقاد هدایت خواه از عدم قرائت نامه شکایات نمایندگان از هیئت رئیسه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، ستار هدایت‌خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه با استناد به ماده 17 آیین‌نامه‌ از عدم قرائت نامه شکایات جمعی از نمایندگان مبنی بر طرز کار هیئت رئیسه انتقاد کرد.

وی ادامه داد: در تاریخ اول دی‌ماه امسال کمیسیون اصل 90 مجلس گزارشی را در خصوص شکایت جمعی از نمایندگان از طرز کار هیئت رئیسه به هیئت رئیسه تقدیم کرده است که براساس قانون باید بدون رعایت نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد و در اولین جلسه علنی قرائت شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه 4 هفته از این زمان می گذرد هیئت رئیسه برخلاف آیین‌نامه این نامه را در دستور کار قرار نداده است و این با اصل بی‌طرفی سازگار نیست.

علی لاریجانی رئیسی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به وی گفت: نامه‌ای به صورت رسمی مبنی بر اینکه در دستور قرار گیرد در اختیار ما قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: شما در مورد مسئله‌ای که ثابت نشده است اکنون قضاوت می‌کنید و من تکذیب می‌کنم که مطلقاً این طور نیست و اگر نامه‌ای در اختیار ما قرار می‌گرفت حتماً آن را در دستور قرار می‌دادیم.