چهار دوره آموزشی صنایع دستی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این دورههای آموزشی با همکاری اداره کل تعاون استان به صورت رایگان برگزار شده است.
حمید بختیاری افزود: این دورههای آموزشی شامل تکنیکهای بهبود و ارتقا بهرهوری، اصول و مقررات اداره تعاونیهای اعتبار، تحلیل گری مالی و تکنیکهای پیشبینی تولید و فروش میشود.
وی با اشاره به اینکه دورههای آموزشی فوق در مجموع طی 78 ساعت برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع 99 نفر از مربیان و تعاونیهای صنایع دستی ایلام در این دوره آموزشی شرکت کردند و پس از برگزاری آزمون، برای افراد موفق، گواهینامه تعاون صادر میشود.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در پایان هدف از برگزاری این دورهها را ارتقا سطح علمی و آگاهی مربیان و اعضای تعاونیهای صنایع دستی استان دانست.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام چهار دوره آموزشی برگزار کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این دورههای آموزشی با همکاری اداره کل تعاون استان به صورت رایگان برگزار شده است.
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