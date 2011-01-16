چهار دوره آموزشی صنایع دستی در ایلام برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: این دوره‌های آموزشی با همکاری اداره کل تعاون استان به صورت رایگان برگزار شده است.



حمید بختیاری افزود: این دوره‌های آموزشی شامل تکنیکهای بهبود و ارتقا بهره‌وری، اصول و مقررات اداره تعاونیهای اعتبار، تحلیل‌ گری مالی و تکنیکهای پیش‌بینی تولید و فروش می‌شود.



وی با اشاره به اینکه دوره‌های آموزشی فوق در مجموع طی 78 ساعت برگزار شده است، خاطرنشان کرد: در مجموع 99 نفر از مربیان و تعاونی‌های صنایع دستی ایلام در این دوره آموزشی شرکت کردند و پس از برگزاری آزمون، برای افراد موفق، گواهینامه تعاون صادر می‌شود.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام در پایان هدف از برگزاری این دوره‌ها را ارتقا سطح علمی و آگاهی مربیان و اعضای تعاونی‌های صنایع دستی استان دانست.

