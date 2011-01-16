برف روبی تمامی خیابانهای اصلی پایتخت/ استفاده از ترکیبات جدید برای پاکسازی

محمد احمدی بافنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از غروب روز گذشته بارش برف در مناطق شمالی شهر آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت و ازساعت 1 بامداد این بارش تمامی سطح شهر را فرا گرفت. همچنین به جز مناطق شمالی، بارش برف شهر ری، بهشت زهرا، اتوبان تهران – قم را نیز سفید پوش کرد.

وی با بیان اینکه تا ساعت 4:30 دقیقه بامداد بارش ادامه داشت و تمامی سطح شهر سفید پوش شد افزود: تمامی مدیران شهرداری از ساعات ابتدایی در سطح شهر حاضر بودند و پیمانکاران نیز در آماده باش کامل هستند.

بافنده تصریح کرد: از تمام ظرفیتها برای پاکسازی معابر استفاده کردیم و صبح امروز تمامی خطوط اصلی، خیابانهای اطراف مدارس و... برف روبی شده و برخی خطوط فرعی نیز به تدریج تا ظهر امروز پاکسازی می شوند.

قائم مقام خدمات شهری تاکید کرد: مقدار شن و نمک پاشی نسبت به سال های گذشته کم تر بوده است و به دلیل مشکلاتی که شن و نمک برای محیط زیست به وجود می آورد سعی کردیم از ترکیبات جدید در این رابطه استفاده کنیم.

وی یاد آور شد: بارش برف جمع آوری زباله ها را با مشکل روبرو نکرد و تنها مخازنی که جا به جا شده و برف این مخازن را از چشم پیمانکاران ما پنهان کرده بود تخلیه نشدند.



