امیدوارم تیم ملی قهرمان آسیا شود/ بازیکنانم جنگیدن را یاد گرفتند

پرویز مظلومی که پس از دیدار با تدارکاتی با تیم "زیتسو" قزاقستان با خبرنگار مهر، گفتگو می‌کرد، با ابراز خرسندی از دو پیروزی ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق و کره شمالی در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا ضمن بیان مطلب فوق گفت: همانند هر ایرانی از نتایج تیم ملی در قطر بسیار خوشحالم و امیدوارم این روند تا قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌ها ادامه داشته باشد.

وی در ادامه با ابراز رضایت از حضور استقلال در اردوی ترکیه، در مورد دیدار با "زیتسو" قزاقستان اظهار داشت: در این مسابقه به مراتب بهتر از دیدار اول ظاهر شدیم و بازیکنان دستورات کادرفنی را به خوبی در زمین پیاده کردند. دوندگی و جنگندگی بازیکنان در این دیدار کاملا مشهود بود و من از بازیکنان رضایت کامل دارم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: تیم زیتسو از هفت بازیکن خارجی سود می‌برد و آنها بسیار فیزیکی بازی می‌کردند. اگر این مسابقه در شرایط رسمی برگزار می‌‍شد، بدون شک داور مسابقه چند بازیکن زیتسو را از زمین اخراج می‌کرد.

وی در مورد تمرینات استقلال در اردوی ترکیه افزود: ما تمرینات پرفشاری را برای بازیکنان در نظر گرفتیم و خوشبختانه در این تمرینات هیچ بازیکن مصدومی نداشتیم. این حاکی از آن بود که تمرینات ما کاملا اصولی بوده و بازیکنان هم خود را با این تمرینات سنگین تطبیق داده‌اند. خوشبختانه بازیکنان ما در این تمرینات جنگیدن را به خوبی یاد گرفتند تا برای دور برگشت لیگ به مراتب بهتر عمل کنیم.

مظلومی با بیان اینکه مصدومیت بازیکنان استقلال کاملا برطرف شده است، تاکید کرد: از کادر پزشکی باشگاه متشکرم که با تلاش بی‌وقفه تمامی مصدومان را آماده شرکت در تمرینات کرده‌اند. ضمن اینکه سیدصالحی که مدت‌ها بدلیل مصدومیت بطور انفرادی تمرین می‌کرد، در بازی مقابل "زیتسو" توانست برای ما گل هم بزند.

وی با اشاره به آمادگی بازیکنان استقلال تصریح کرد: به هواداران استقلال قول می‌دهم در پایان تعطیلات و آغاز دوباره لیگ چهره جدیدی را از استقلال مشاهده خواهند کرد.

سرمربی تیم استقلال در پایان گفت: پس از بازگشت به تهران، تمرینات‌مان را با یک روز استراحت، از روز سه‌شنبه هفته جاری در ورزشگاه صنایع دفاع آغاز کرده و برنامه‌های آماده‌سازی تیم تا شروع مسابقات لیگ برتر بصورت منظم ادامه خواهد داشت.

تیم فوتبال استقلال تهران در اردوی 10 روزه ترکیه، ابتدا مقابل کاراتل ترکیه به تساوی یک بر یک دست یافت و در مسابقه دوم مقابل زیتسو قزاقستان به برتری یک بر صفر دست یافت.