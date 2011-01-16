میترا داور نویسنده و مدرس داستان‌نویسی درباره کتاب‌های جدیدش به خبرنگار مهر گفت: ویرایش نهایی مجموعه داستان "ماهی‌هایی مثل خرمگس" مدتی است به پایان رسیده گرچه هنوز پیگیر انتخاب ناشری برای آن نبوده‌ام ولی تصمیم دارم همین روزها در این‌باره اقدام کنم.

وی ادامه داد: این مجموعه شامل 20 داستان است که در فاصله سال‌های 85 تا 89 نوشته شده‌اند و در نهایت کتاب حدود 200 صفحه خواهد داشت.

نویسنده "قطار در حال حرکت است" درباره کتاب دیگرش توضیح داد: یک مجموعه داستان دیگر هم در دست بازخوانی و ویرایش دارم و هنوز نامی برای این کتاب انتخاب نکرده‌ام. داستان‌های این کتاب نسبت به کارهای قبلیم روشن‌تر، شادتر و امیدوارکننده‌تر است.

داور با اشاره به اینکه این داستان‌های در فاصله 4 سال اخیر نوشته شده‌اند، بیان کرد: این کتاب 17 تا 18 داستان خواهد داشت که حال و هوای آنها نسبت به کارهای قبلیم آفتابی‌تر است و از ابرهای آسمان داستان‌هایم کمی کاسته شده است.

وی در پایان عنوان کرد که این روزها فعالیت خود در کلاس‌های آموزشی را کاهش داده و پس از یک دوره دوباره آن را از سر می‌گیرد.