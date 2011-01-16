۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۲۶

با اعلام منابع آزمون جامع/

آزمون‌‌های جامع علوم پایه و پیش کارورزی 12 اسفند برگزار می‌شود

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی را اعلام کرد این آزمون همزمان با آزمون پیش کارورزی دانشجویان پزشکی روز پنجشنبه 12 اسفندماه در دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام این آزمون در دانشگاه های علوم پزشکی انجام می شود و هر ساله کلیه دانشجویان واجد شرایط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که باید به مرحله بعدی ارتقا یابند، در آن شرکت می کنند. 

امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی که به تربیت این دانشجویان می پردازند، برگزار می شود و آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند، برگزار خواهد شد.

