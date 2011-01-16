379 پروژه تحقیقاتی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: همچنین 33 کتاب پژوهشی نیز در دانشگاه های استان چاپ شد که این از دستاوردهای خوب در عرصه پژوهش در این استان به شمار می رود.
وی بیان کرد: در این خصوص787 مقاله از این استان نیز در همایشهای داخلی و خارجی ارائه شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: 22 اختراع و 258 پایان نامه نیز از دیگر دستاوردهای پژوهشی در استان است.
وی یادآور شد: هم اکنون 209طرح پژوهشی نیز در زمینه های مختلف از سوی پژوهشگران استان در دست اجراست.
موسوی در خصوص طرح آمایش استان نیز گفت: با تغییراتی که در طرح آمایش صورت گرفته تلاش می شود تا هرچه سریعتر این طرح مهم و اساسی برای توسعه استان آماده شود.
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