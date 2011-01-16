  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

379 پروژه تحقیقاتی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

379 پروژه تحقیقاتی در کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال گذشته 379 پروژه تحقیقاتی ارزشمند در استان انجام شده است.

سید محمود موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: همچنین 33 کتاب پژوهشی نیز در دانشگاه های استان چاپ شد که این از دستاوردهای خوب در عرصه پژوهش در این استان به شمار می رود.

وی بیان کرد: در این خصوص787 مقاله از این استان نیز در همایشهای داخلی و خارجی ارائه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کهگیلویه وبویراحمد اظهار داشت: 22 اختراع و 258 پایان نامه نیز از دیگر دستاوردهای پژوهشی در استان است.

وی یادآور شد: هم اکنون 209طرح پژوهشی نیز در زمینه های مختلف از سوی پژوهشگران استان در دست اجراست.

موسوی در خصوص طرح آمایش استان نیز گفت: با تغییراتی که در طرح آمایش صورت گرفته تلاش می شود تا هرچه سریعتر این طرح مهم و اساسی برای توسعه استان آماده شود.

کد مطلب 1233022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها