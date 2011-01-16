تونسی ها زنگ خطر را به صدا در آوردند / عبرتهای قیام مردم تونس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای کویت امروز در مقاله ای با عنوان" زنگ هشدار دموکراسی از تونس" به قلم "جاسم بودی" تحلیلگر کویتی می نویسد: یکی از درسهای مهمی که حاکمان و ملت های عربی می توانند از وضعیت امروز تونس بگیرند این است که دموکراسی می تواند ضامن هر نظامی باشد.

مه می دانیم که اقتصاد تونس در بین کشورهای عربی بدترین نبود هرچند که آشفتگی های اجتماعی در این کشور وجود داشت و دارد.

همچنین ثبات سیاسی هم در این کشور ضعیف تر از دیگر کشورهای عربی نبوده بلکه قوی تر هم بوده است. درعین حال عناصر تروریستی دراین کشور آن طوری که در بیشتر کشورهای عربی پراکنده هستند پراکنده نبودند، بلکه حتی سیاست ریشه کنی منابع تروریسم دراین کشور بسیار فعالتر از دیگر کشورهای عرب زبان بوده است.

اما موضوع اینجا است که از دموکراسی و آزادی های عمومی و گسترش مشارکت مردمی در قدرت اثری وجود نداشت و حقوق بشر دراین کشور همواره نقض می شد.

الرای کویت درادامه دموکراسی را به ریه تشبیه می کند و می نویسد: دموکراسی مانند ریه ای است که به بدنه نظام، اکسیژن مورد نیاز را به ویژه در بدترین شرایط تزریق می کند و در حقیقت به کشور سود می رساند حتی اگر نظام حاکم در کشور سلطه و نفوذش آسیب دیده باشد.

" جاسم بودی" درادامه این موضوع کشور لبنان را مثال می زند و خاطرنشان می کند: اوضاع تونس از هیچ بعدی با اوضاع لبنان قابل مقایسه نیست. لبنان شاهد جنگها، چند دستگی های طایفه ای، مذهبی، حملات اسرائیل و ترورهای سیاسی است، اما با این وجود دموکراسی و آزادی های عمومی و رسانه ای صحنه ای باز است که در حقیقت نظام موجود را از شر کودتاها درامان نگه می دارد هرچند که این کشور به خاطر شرایط موجودش تاوان زیادی چه از نظر انسانی و چه از لحاظ عمرانی پرداخت کرده است.

"جاسم بودی" به آخرین سخنرانی "زین العابدین بن علی " رئیس جمهور مخلوع تونس اشاره کرد که گفته بود نظامش تصمیم گرفته که در ضمن برخی تدابیر امنیتی برای آرام کردن خیابانهای تونس محدودیت اینترنت را دراین کشور لغو و تحت پیگرد قرار دادن فعالان اینترنتی را نیز متوقف کند.



اما این درحالی است که جوانان تونسی تصاویری از سرکوب تظاهرات مردمی تونس را از طریق تلفن های همراه خود به رسانه های گروهی جهان ارسال کردند.

الرای کویت در پایان تاکید می کند : رژیم سابق تونس به این درک نرسیده بود که تکنولوژی در انتظاردستورهای دستگاههای امنیتی و جاسوسی نمی ماند و می تواند با راه و روش های مختلف به هر جایی که بخواهد نفوذ پیدا کند.