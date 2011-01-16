اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدال نقره و جواز حضور در تیم ملی دوی صحرانوردی به دونده تبریزی رسید.

مدال نقره مسابقات انتخابی تیم ملی دوی صحرانوردی کشورمان در قزوین به رحیم دیبایی دونده تبریزی رسید.

این رقابت ها برای شناخت نفرات برتر به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا برگزار شد و رحیم دیبایی پس از محمد قراچی از همدان به مدال نقره دست یافت و جواز حضور در تیم ملی را از آن خود کرد.

این مسابقات در رده سنی بزرگسالان در مسافت 12 کیلومتر برگزار شد و در نهایت نفرات زیر مقام های اول تا ششم را به دست آوردند:

1- محمد قراچی از همدان

2- رحیم دیبایی از آذربایجان شرقی

3- حسین کیهانی از کرمانشاه

4- محمد جواد صیادی از فارس

5- احسان زینی وند از ایلام

6- سجاد اکبری از کردستان

مسابقات دوی صحرانوردی قهرمانی آسیا اوایل اسفندماه در کشور نپال برگزار می شود.

ترکیب رکابزنان اعزامی پتروشیمی تبریز به مالزی اعلام شد

ترکیب تیم دوچرخه‌سواری پتروشیمی تبریز اعزامی به تور بین‌المللی لانکاوی مالزی مشخص شد و مارکوس ایپگر و بوریس شیپلوسکی رکابزنان جدید تیم پتروشیمی تبریز در این رقابت ها هستند.

تیم پتروشیمی تبریز بامداد پنجشنبه هفته جاری راهی مالزی خواهد شد تا در تور بین‌المللی لانکاوی شرکت کند.

تیم پتروشیمی که قهرمان دوره قبل این مسابقات است با ترکیب شش رکابزن در این تور که در 10 مرحله برگزار خواهد شد رقابت می‌کند.

قادر میزبانی، مهدی سهرابی، حسین عسگری، توبیاس ارلر، مارکوس ایپگر و بوریس شیپلوسکی ترکیب تیم اعزامی را تشکیل می‌دهند.

این تور به مسافت هزار و 315 کیلومتر برگزار می‌شود و رکابزنان رقابت‌های خود را از سه تا 12 بهمن سال جاری در مسیر جزیره لانکاوی تا شهر کوالالامپور دنبال خواهند کرد.

مرحله چهارم و پنجم این تور کوهستانی است و مسیر سایر مراحل کفی خواهد بود.

تیم دانشگاه آزاد نیز به عنوان دومین نماینده ایران در این تور حضور خواهد داشت.

قهرمانان دو و میدانی معلولان آذربایجان شرقی عازم مسابقات جهانی نیوزلند می شوند

سیامک صالح فرج زاده، جلال خاکزادیه قهرمانان دو و میدانی آذربایجان شرقی 27 دی برای حضور در مسابقات جهانی عازم نیوزلند می شوند.

جلال خاکزادیه و سیامک صالح فرج زاده دوومیدانی کاران معلول آذربایجان شرقی که با چهار مدال به تازگی با مدال‌های رنگارنگ از گوانگجو بازگشته‌اند، 27دی ماه برای حضور در مسابقات جهانی نیوزلند راهی این کشور می شوند.

سیامک صالح فرج زاده، جلال خاکزادیه (آذربایجان شرقی)، کوروش فرهادی (کردستان)، پیمان نصیری (کرمان)، جواد حردانی، عبدالرضا جوکار (خوزستان)، فرزاد سپهوند (لرستان)، علی محمدیاری (تهران) سیدعرفان حسینی و احمدرضا کاظمی (نابینا) 10 ورزشکار اعزامی به مسابقات جهانی هستند که بهمن رضایی به عنوان سرمربی و مصطفی بهرامی به عنوان مربی آنان را همراهی خواهند کرد.

رقابت‌های دوومیدانی 2011 قهرمانی جهان از 29 دی تا 11 بهمن در کرایسچرچ نیوزلند برگزار می‌شود. این مسابقات به منزله انتخابی پارالمپیک 2012 لندن نیز محسوب می‌شود.

آنگولا، آرژانتین، اسپانیا، فرانسه، نامبیا، پرتغال، روسیه، آمریکا، آذربایجان، بلغارستان،چین، عراق، کنیا، لهستان، ازبکستان، کوبا، آلمان، ایرلند، کره جنوبی، اتریش، کانادا، فنلاند، ژاپن، کویت، هلند، امارات، الجزایر، مکزیک، مصر، انگلیس، هنگ‌کنگ، مالزی، اوکراین، ونزوئلا، تونس، دانمارک، برزیل، سوئد، سوئیس، ایتالیا، قبرس، نیوزلند، کلمبیا، اسلواکی، جمهوری چک، عربستان، ایران و استرالیا کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها هستند.