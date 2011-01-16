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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۸

وزارت بهداشت اعلام کرد:

افزایش 50 درصدی شکایت از نانواییها در 25 روز اخیر

افزایش 50 درصدی شکایت از نانواییها در 25 روز اخیر

رئیس ستاد فوریتهای سلامت وزارت بهداشت از رسیدگی به 10 هزار و 209 تماس تلفنی مردمی خبر داد و اظهار داشت: شکایات از نانواییها در ماه جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از 15 درصد به 65 درصد رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محراب آقازاده در خصوص معرفی ستاد سلامت محیط وکار وزارت بهداشت گفت: سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار استان تهران از مهر ماه 88 بطور رسمی و با هدف رسیدگی به اخبار مردمی از موارد غیر بهداشتی اعلام شده توسط مردم تشکیل شده است.

وی ادامه داد: مردم برای ابراز درخواستهای خود با کد تلفن 09678 در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تماس حاصل کنند.
 
آقا زاده موضوعات مطرح شده در تلفنهای مردمی را مربوط به مواردی همچون غیر بهداشتی بودن آب، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، بهداشت کشاورزی و دامداریها، عرضه و فروش مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، سلامت محیط کار ، عوامل زیان آور محیط کار، رسیدگی به وضعیت بهداشتی مناطق بلازده کشور، تخلفات بهداشتی و حفاظتی در مراکز پرتو پزشکی، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، عدم رعایت بهداشت محیط در مدارس و بیمارستانها دانست. 
        
وی درباره میزان شکایات رسیده به ستاد فوریتهای سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: با مقایسه درصد شکایات بر حسب صنف، طی 2 ماه آذر و دی، با اینکه هنوز یک هفته تا پایان ماه جاری زمان باقی است اما به طرز قابل توجهی شکایات از نانواییها در ماه جاری افزایش یافته و از 15 درصد به 65 درصد در دی ماه رسیده است.
 
بر اساس آمار رئیس ستاد فوریتهای سلامت وزارت بهداشت تاکنون حدود 10 هزار و 359 درخواست به این ستاد رسیده که از این میزان به 10هزار و 209 درخواست رسیدگی شده و پاسخگویی به بقیه درخواستها مبتنی بر رسیدگی دستگاههایی همچون شهرداری، اداره بهداشت آب و فاضلاب و دیگر سازمانهاست.
کد مطلب 1233043

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