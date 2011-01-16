افزایش 50 درصدی شکایت از نانواییها در 25 روز اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، محراب آقازاده در خصوص معرفی ستاد سلامت محیط وکار وزارت بهداشت گفت: سامانه مدیریت ارتباطات مردمی ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار استان تهران از مهر ماه 88 بطور رسمی و با هدف رسیدگی به اخبار مردمی از موارد غیر بهداشتی اعلام شده توسط مردم تشکیل شده است.

وی ادامه داد: مردم برای ابراز درخواستهای خود با کد تلفن 09678 در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی تماس حاصل کنند.

آقا زاده موضوعات مطرح شده در تلفنهای مردمی را مربوط به مواردی همچون غیر بهداشتی بودن آب، دفع غیر بهداشتی فاضلاب، بهداشت کشاورزی و دامداریها، عرضه و فروش مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته، سلامت محیط کار ، عوامل زیان آور محیط کار، رسیدگی به وضعیت بهداشتی مناطق بلازده کشور، تخلفات بهداشتی و حفاظتی در مراکز پرتو پزشکی، استعمال دخانیات در اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ، عدم رعایت بهداشت محیط در مدارس و بیمارستانها دانست.

وی درباره میزان شکایات رسیده به ستاد فوریتهای سلامت و محیط کار وزارت بهداشت گفت: با مقایسه درصد شکایات بر حسب صنف، طی 2 ماه آذر و دی، با اینکه هنوز یک هفته تا پایان ماه جاری زمان باقی است اما به طرز قابل توجهی شکایات از نانواییها در ماه جاری افزایش یافته و از 15 درصد به 65 درصد در دی ماه رسیده است.

بر اساس آمار رئیس ستاد فوریتهای سلامت وزارت بهداشت تاکنون حدود 10 هزار و 359 درخواست به این ستاد رسیده که از این میزان به 10هزار و 209 درخواست رسیدگی شده و پاسخگویی به بقیه درخواستها مبتنی بر رسیدگی دستگاههایی همچون شهرداری، اداره بهداشت آب و فاضلاب و دیگر سازمانهاست.