به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پروژههای استانی قم از جمله مونوریل، طرح حرم به جمکران و دیگر پروژههای در حال اجرا در استان قم پیشرفت بسیار خوبی دارد و عملیات احداث قطار سریع السیر قم به تهران در حال پیگیری است که امید است عملیات اجرایی آن بزودی آغاز شود.
وی با اشاره به سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم بیان داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به قم دارای ابعاد و زوایای متفاوتی بود و این برکات و زوایا هر روز بهتر و روشنتر خواهد شد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این سفر پر خیر و برکت برای تاریخ سیاسی، اجتماعی استان قم نقطه عطفی محسوب میشود و از دستگاههای مربوطه درخواست داریم برای جذب اعتبارات لازم مصوبههای رهبری تلاش لازم صورت بدهند تا این امر به سرانجام خوبی برسد.
قم جایگاه ویژهای در کشور و جهان دارد
وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان قم ادامه داد: دوستان باید توجه داشته باشند اعتبارات سفر رهبری با سفرهای ریاست جمهوری تداخل و ادغام صورت نگیرد.
وی به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شهر مقدس قم را شهر بین المللی خواندند اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار از مقام معظم رهبری این عبارت که قم شهر بین المللی است شنیده شد ، واقعاً نیز این عبارت صحیح و درست است و قم جایگاه ویژهای در کشور و جهان دارد و علم از قم به تمام جهان تسموع پیدا میکند.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قم در تولید علم و اندیشه جایگاه بینالمللی دارد، بیان داشت: اعمال و رفتار قم برای دیگران و حتی جهانیان قابل حجت است و قم در جایگاه رفیعی قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر شخصی به شهر قم خدمت کند به کریمه اهل بیت(ع) خدمت کرده است و اناالله بتوانیم قم را آنگونه که شایسته و مد نظر است به جایگاه رفیع و والا خود برسانیم.
قم - خبرنگار مهر: نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی از پیگیری جهت راه اندازی قطار سریع السیر قم به تهران خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پروژههای استانی قم از جمله مونوریل، طرح حرم به جمکران و دیگر پروژههای در حال اجرا در استان قم پیشرفت بسیار خوبی دارد و عملیات احداث قطار سریع السیر قم به تهران در حال پیگیری است که امید است عملیات اجرایی آن بزودی آغاز شود.
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