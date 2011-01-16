به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم که در تالار معصومیه استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: پروژه‌های استانی قم از جمله مونوریل، طرح حرم به جمکران و دیگر پروژه‌های در حال اجرا در استان قم پیشرفت بسیار خوبی دارد و عملیات احداث قطار سریع السیر قم به تهران در حال پیگیری است که امید است عملیات اجرایی آن بزودی آغاز شود.



وی با اشاره به سفر پرخیر و برکت مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم بیان داشت: سفر رهبر معظم انقلاب به قم دارای ابعاد و زوایای متفاوتی بود و این برکات و زوایا هر روز بهتر و روشن‌تر خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این سفر پر خیر و برکت برای تاریخ سیاسی، اجتماعی استان قم نقطه عطفی محسوب می‌شود و از دستگاه‌های مربوطه درخواست داریم برای جذب اعتبارات لازم مصوبه‌های رهبری تلاش لازم صورت بدهند تا این امر به سرانجام خوبی برسد.



قم جایگاه ویژه‌ای در کشور و جهان دارد



وی با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان قم ادامه داد: دوستان باید توجه داشته باشند اعتبارات سفر رهبری با سفرهای ریاست جمهوری تداخل و ادغام صورت نگیرد.



وی به سخنان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه شهر مقدس قم را شهر بین المللی خواندند اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه برای اولین بار از مقام معظم رهبری این عبارت که قم شهر بین المللی است شنیده شد ، واقعاً نیز این عبارت صحیح و درست است و قم جایگاه ویژه‌ای در کشور و جهان دارد و علم از قم به تمام جهان تسموع پیدا می‌کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قم در تولید علم و اندیشه جایگاه بین‌المللی دارد، بیان داشت: اعمال و رفتار قم برای دیگران و حتی جهانیان قابل حجت است و قم در جایگاه رفیعی قرار دارد.



وی در پایان خاطرنشان کرد: هر شخصی به شهر قم خدمت کند به کریمه اهل بیت(ع) خدمت کرده است و اناالله بتوانیم قم را آنگونه که شایسته و مد نظر است به جایگاه رفیع و والا خود برسانیم.