طرح ایجاد گرایش "نقد ادبی" در وزارت علوم در دست بررسی است

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارائه طرح تاسیس رشته "نقد ادبی" به وزارت علوم و خارج از چارچوب انجمن نقد ادبی ایران، گفت: من از تدوین این طرح اطلاعی ندارم ولی طرح پیشنهادی ما برای تاسیس گرایش "نقد ادبی" در مقطع کارشاسی ارشد از چندی پیش در وزارت علوم در دست بررسی است.

به گفته رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران این طرح توسط چند تن از استادان متخصصان نقد ادبی از جمله امیرعلی نجومیان، تقی پورنامداریان و حسن ذوالفقاری تدوین شده است.

فتوحی افزود: البته ممکن است نهادهای مختلفی طرح‌های متعددی درباره تاسیس یک رشته واحد به شورای گسترش وزارت علوم ارائه کنند ولی اینگونه نیست که وزارت علوم به هر طرحی آن هم طرح‌هایی که توسط افراد غیرمتخصص ارائه می‌شود، جواب مثبت بدهد.

رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران با اشاره به تفاوت ماهوی نقد ادبی با نقد ژورنالیستی، از ورود افراد غیردانشگاهی و حتی غیرمتخصص به حیطه فعالیت‌های اجرایی در حوزه نقد ادبی ابراز تاسف کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به ساز و کار تصویب رشته‌های پیشنهادی در وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در هر طرحی باید سرفصل‌های رشته پیشنهادی، منابع درسی و دانشگاه‌هایی که توان تاسیس رشته را دارند، مشخص باشد و فکر نمی‌کنم وزارت علوم بر اساس درخواست یک نفر، برای عموم دانشگاه‌ها و دانشجویان تصمیم بگیرد.

اخیراً محمدرضا سرشار داستان‌نویس نیز از آماده‌ شدن طرح ایجاد رشته‌ دانشگاهی نقد ادبی توسط وی و در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خبر داده است.