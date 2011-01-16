به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "جوامع موفق" اثر پیتر هال و میشل لمانت اساتید دانشگاه هاروارد با هدف بررسی نقش فرهنگ در شکوفایی جوامع از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است.

دکتر میشل لمانت استاد جامعه شناسی و مطالعات آفریقا و آمریکای دانشگاه هاروارد و معاون مؤسسه تحقیقات پیشرفته کانادا در مورد این کتاب و انگیزه نگارش آن به خبرنگار مهر گفت: در سال 2003 مؤسسه تحقیقات پیشرفته کانادا از من خواست در مورد علل موفقیت جوامع، براساس رویکردی جدید که در آن تأکید بر سلامت و بهداشت افراد جامعه باشد تحقیق کنم.

وی افزود: این کتاب حاصل آن کار تحقیقاتی است. آنچه در این رویکرد جدید مورد توجه است این است که نابرابری در یک جامعه می‌تواند به نابرابری در سلامت افراد جامعه نیز منجر شود.

لمانت تصریح کرد: بسیاری از متفکران و جامعه شناسان از اینکه یک جامعه را براساس یک متغیر و ماتریس طبقه‌بندی کنند ابا دارند. بعبارت دیگر آنها معتقدند متغیرهای زیادی را باید در بررسی و ارزیابی موفقیت یک جامعه در نظر داشت.

وی افزود: حال سؤال این است که چه متغیرهایی باید برای ارزیابی موفقیت یک جامعه ملاک عمل باشند؛ پول؟ اخلاق؟ دینداری و ..... بطور حتم جوامع انسانی بسیار پیچیده تر از آن هستند که ملاک موفقیت آنها تنها بر اساس این متغیرها مشخص شوند.

استاد پیشین دانشگاه پرینستون با اشاره به اینکه در این پروژه تحقیقاتی متخصصانی از حوزه‌های علوم سیاسی، فلسفه، جامعه شناسی، تاریخ و روانشناسی اجتماعی حضور داشتند، گفت: در این تحقیق متغیرهایی که برای بررسی موفقیت یک جامعه مورد بررسی قرار گرفتند عبارت بودند از: نهادها و سازمانهای کارآمد اجتماعی، بازتوزیع ثروت و درآمد، کاهش خشونتهای میان گروهی، خوب بودن اوضاع بهداشت و سلامت و توزیع عادلانه منابع گوناگون.

این استاد جامعه شناسی تأکید کرد: نکته مهمی که در این تحقیق میان رشته‌ای مورد توجه بوده عدم تأکید صرف بر شاخصها و مؤلفه‌های اقتصادی است. برخلاف اقتصاددانان توجه و دغدغه بر این بود که چگونه فرهنگ، هویت و نهادها و سازمانها در موفقیت یک کشور دخیل هستند. قدر مسلم همه این مؤلفه‌های در توسعه و موفقیت یک کشور تأثیرگذار هستند.

وی یادآور شد: یکی از نکات مهم در موفقیت یک جامعه چگونگی تعریف گروههای هویتی و مرزهای هویتی میان افراد آن جامعه است. اینکه گروههای قومی و اجتماعی مرزهای خود را بر چه اساس تعریف و مشخص می‌کنند در موفقیت یک جامعه مؤثر است.

این استاد دانشگاه افزود: یکی از شاخصهایی که بر اساس آن می‌توان جوامع را به لحاظ هنجاری مورد مقایسه قرار داد مفهوم انحصار و شمول است. هر گروه هویتی دایره‌ای از درون گذاریها و برون گذاریها دارد. شناخت مرزهای مشخص شده درون گذاری و بیرون گذاری (انحصار) گروههای هویتی در موفقیت یک جامعه و مقایسه آنها از جنبه هنجاری مؤثر هستند.

لمانت در ادامه نقش فرهنگ در موفقیت یک جامعه را مورد یادآوری قرار داد و گفت: برای دهه‌های متمادی دانشمندان و متفکران معطوف نقش فرهنگ بر نابرابری در جوامع بودند. برای نمونه ساختار خانواده و میزان سواد از جمله عوامل در توسعه افراد یک جامعه هستند.

وی یادآور شد: یکی از مسائل مورد توجه در توسعه یافتگی جوامع بعد فرهنگی توسعه یافتگی است. این بعد نشان از این دارد که تنها عوامل اقتصادی تعیین کننده توسعه یافتگی نیستند. چرا برخی جوامع در مقایسه با دیگر جوامع در بهبود و ارتقای رفاه فردی و اجتماعی موفق‌تر هستند؟ این سؤالی است که نویسندگان آنرا از منظر نظریه‌های علوم اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهند.

یکی از موضوعاتی که در موفقیت یک جامعه مهم است بحث سلامت فردی است. سلامت فردی تنها به عوامل اقتصادی بستگی ندارد و از سایر متغیرها نیز متأثر است. یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر سلامت فردی روابط اجتماعی است. عدالت و برابری در سلامت افراد یک جامعه خود یکی از عوامل توسعه یافتگی جوامع است. فرد بعنوان یک کنشگر در جامعه متأثر از روابط موجود در بستر و زمینه اجتماعی که در آن زیست می‌کند است و این روابط بر سلامت او تأثیرگذار است. چارچوبهای فرهنگی یکی از عوامل تعیین کننده روابط اجتماعی هستند.