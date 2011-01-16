به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا تصاویری را منتشر کرد که با نگاه اول به نظر می رسند صحنه هایی از فیلمهای علمی تخیلی باشند اما در حقیقت این تصاویر مربوط به طرحها و ایده هایی هستند که آژانس فضایی آمریکا برای هواپیماهای سال 2025 در نظر گرفته است.
سه شرکت Lockheed Martin، Northrop Grumman و بوئینگ تا پایان سال 2010 این هواپیماهای مفهومی را طراحی کردند و هر سه موفق شدند یک قرارداد همکاری را با ناسا به امضا برسانند.
برپایه این قرارداد همکاری، تحقیق، توسعه و آزمایش این هواپیماهای مفهومی در سال 2011 آغاز می شود و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که این هواپیماها تا 14 سال آینده به پرواز درآیند.
هدف ناسا از این همکاری، توسعه یک خط از هواپیماهای سریعتر و بی صداتری است که نسبت به هواپیماهای امروزی سوخت را به روشی موثرتر و پاک تر می سوزاند.
هر یک از این هواپیماهای مفهومی باید بتوانند با سرعت حداکثر 85 درصد سرعت صوت پرواز کنند، فضایی به وسعت حدود 7 هزار مایل را پوشش دهند و بین 50 هزار تا 100 هزار بار مفید (مسافر یا بار) را حمل کنند.
براساس گزارش دیلی میل، هر سه این شرکتهای هواپیماسازی امسال تحقیق، آزمایش و شبیه سازی طرحهای خود را با امید اینکه ناسا طرح آنها را برای ساخت انتخاب کند ارائه می دهند.
هواپیمای مفهومی شرکت Northrop Grumman به نظر می رسد از اتصال دو هواپیمای امروزی ایجاد شده است
تمام طرحهای ارائه شده توسط این شرکتها از جمله این طرح شرکت Lockheed Martin دارای اعتبارنامه سبز هستند
یک طرح مفهومی غیرمعمول برای هواپیمایی است که از انرژی خورشیدی استفاده می کند
سرعت این هواپیمای مفهومی می تواند به بیش از 150 مایل بر ساعت برسد و فضایی حدود 50 مایل را پوشش دهد
Aeroscraft ML866 یک هواپیمای تفریحی است
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