به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا تصاویری را منتشر کرد که با نگاه اول به نظر می رسند صحنه هایی از فیلمهای علمی تخیلی باشند اما در حقیقت این تصاویر مربوط به طرحها و ایده هایی هستند که آژانس فضایی آمریکا برای هواپیماهای سال 2025 در نظر گرفته است.

سه شرکت Lockheed Martin، Northrop Grumman و بوئینگ تا پایان سال 2010 این هواپیماهای مفهومی را طراحی کردند و هر سه موفق شدند یک قرارداد همکاری را با ناسا به امضا برسانند.

برپایه این قرارداد همکاری، تحقیق، توسعه و آزمایش این هواپیماهای مفهومی در سال 2011 آغاز می شود و بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که این هواپیماها تا 14 سال آینده به پرواز درآیند.

هدف ناسا از این همکاری، توسعه یک خط از هواپیماهای سریعتر و بی صداتری است که نسبت به هواپیماهای امروزی سوخت را به روشی موثرتر و پاک تر می سوزاند.

هر یک از این هواپیماهای مفهومی باید بتوانند با سرعت حداکثر 85 درصد سرعت صوت پرواز کنند، فضایی به وسعت حدود 7 هزار مایل را پوشش دهند و بین 50 هزار تا 100 هزار بار مفید (مسافر یا بار) را حمل کنند.

براساس گزارش دیلی میل، هر سه این شرکتهای هواپیماسازی امسال تحقیق، آزمایش و شبیه سازی طرحهای خود را با امید اینکه ناسا طرح آنها را برای ساخت انتخاب کند ارائه می دهند.

هواپیماهای آینده؟ این ایده مفهومی بوئینگ برای ساخت یک هواپیمای سریعتر، بزرگتر و پاک تر طراحی شده است

تیغه برش زنی

هواپیمای مفهومی شرکت Northrop Grumman به نظر می رسد از اتصال دو هواپیمای امروزی ایجاد شده است

پاک کننده

تمام طرحهای ارائه شده توسط این شرکتها از جمله این طرح شرکت Lockheed Martin دارای اعتبارنامه سبز هستند

مگس کش خورشیدی ناسا

یک طرح مفهومی غیرمعمول برای هواپیمایی است که از انرژی خورشیدی استفاده می کند

این طرح را لوئیجی کولانی برای شرکت "ژاپن ایرلاینز" طراحی کرده است

این هواپیمای شخصی مفهومی شبیه مرغهای دریایی را ناسا طراحی کرده است که بیشتر شبیه به شخصیت "باز" در کارتون داستان اسباب بازی است

سرعت این هواپیمای مفهومی می تواند به بیش از 150 مایل بر ساعت برسد و فضایی حدود 50 مایل را پوشش دهد

این بشقاب پرنده آینده در پروژه CleanEra (عصر پاک) در دانشگاه فناوری دلفت در هلند طراحی شده و کاملا دوستدار محیط زیست است

قایق پرنده

Aeroscraft ML866 یک هواپیمای تفریحی است

Icon A5 می تواند بر روی خشکی و آب بلند شود و فرود آید و زمانی که بالهای 32 فوتی (75/9 متری) آن جمع شود