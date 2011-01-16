تپه تاریخی بازگیر مینودشت حفاظت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد فاضلیان پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از این سایت افزود: نظر به کشف اشیای تاریخی بی نظیر در این کارگاه کاوش، حفاظت ونگهداری از این اشیاء از ضروریات است.

وی اظهار داشت: دستگاه قضایی نیز همکاری و هماهنگی های لازم را دراین خصوص به عمل خواهد آورد.



فاضلیان درادامه به اهمیت این سایت تاریخی اشاره داشت و افزود: حفاظت و حراست از این سابقه کهن تاریخی وظیفه همگان است و امنیت این منطقه با همکاری نیروی انتظامی ایجاد خواهد شد.



بیش از 500 قلم شی فلزی ازجنس مس اعم از ابزارجنگی، ادوات کشاورزی، طغارهایبزرگ و لوله دارو .... در کاوش های اخیر تپه بازگیر مینودشت کشف شده که همگی مربوطبه 1800 سال قبل از میلاد است که درباستان شناسی این دوره را به نام دوره مفرغ جدید می شناسند.



این اشیای کشف شده شباهت هایی به اشیای مکشوفه از تورنگ تپه دردشت گرگان و تپه حصار دامغان و برخی از محوطه های ترکمنستان و تاجیکستان دارد که نشانی از ارتباط دشتگرگان با دشت های آسیای مرکزی است.