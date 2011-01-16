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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۵۳

ترافیک صبح امروز نسبت به روزهای گذشته روان تر بود

ترافیک صبح امروز نسبت به روزهای گذشته روان تر بود

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران گفت: با اقدامات به موقع نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران هیچگونه انسداد و یخ زدگی در معابر اصلی شهر نداشتیم و ترافیک صبح امروز نسبت به روزهای گذشته روان تر بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون فتاحی  اظهار کرد: از ساعت 20 شب گذشته اقدامات لازم برای برف روبی و عملیات شن و نمک پاشی در سطح تمام معابر شهر آغاز شد و تا صبح امروز برخی معابر حتی 4 تا 5 بار مورد پاکسازی قرار گرفتند تا تردد شهروندان در شهر مختل و معابر شهر مسدود نشوند.

وی ادامه داد: مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران نیز از شب گذشته در آماده باش کامل قرار داشته و همچنان با تمام ظرفیت و توان بر وضعیت ترافیک و ترددها در شهر نظارت می شود.

مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری تهران خاطر نشان کرد: خوشبختانه با اقدامات و تلاش صورت گرفته توسط مدیریت شهری و باز بودن معابر اصلی شهر ، میزان تصادفات در تهران بسیار کم بوده است .

وی افزود: با این وجود معابر فرعی و کوچه ها کمی لغزنده اند که نیروهای خدمات شهری اکنون پاکسازی این معابر را در دست اجرا دارند و تلاش خواهد شد که پاکسازی پیاده راه ها و معابر فرعی شهر نیز با سرعت صورت گیرد.

فتاحی با تاکید براینکه اگر تلاش همه جانبه و شبانه مدیریت شهری نبود، امروز صبح امکان تردد در سطح شهر وجود نداشت گفت: علاوه بر پاکسازی معابر، شب گذشته پاکسازی پایانه های مسافربری و مسیر خطوط BRT نیز صورت گرفت تا حمل و نقل عمومی بتواند با تمام ظرفیت و توان به شهروندان خدمات رسانی کند.

وی تصریح کرد: از نخستین ساعات صبح ناوگان اتوبوسرانی، مترو و تاکسیرانی با تمام ظرفیت خدمات رسانی به شهروندان را آغاز کردند تا شاهد تجمع مسافران و ایجاد مشکل در تردد آنها نباشیم.

کد مطلب 1233066

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