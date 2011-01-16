امیررضا واعظ آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما در مجمع هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا در شارجه امارات (فروردین ماه سال‌جاری) و در حاشیه برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا طرح برگزاری اولین دوره مسابقات دوچرخه‌سواری جام باشگاه‌های آسیا در بخش پیست را به مسئولان مربوطه ارائه کردیم.

وی افزود: قرار است پیش از برگزاری مجمع عمومی کنفدراسیون دوچرخه‌سواری آسیا در تایلند (بهمن‌ماه سال جاری)، هیئت رئیسه ACC در نشستی به بررسی پیشنهادات و برنامه‌های آینده خود بپردازد. ما امیدواریم این طرح در اجلاس هیئت رئیسه آسیا تصویب شده و در سال 2011 اجرا شود.

رئیس پیشین فدراسیون دوچرخه‌سواری کشورمان با بیان اینکه ایران توانمندی میزبانی این مسابقات را دارد ، گفت: هرچند پیست‌های کشور ما بتنی است اما بسیاری از پیست‌های آسیا هنوز هم بتنی هستند و رکابزنان در آن تمرین می‌کنند. با این وجود چرا ما نتوانیم میزبان این مسابقات شویم. البته قبل از میزبانی باید ببینیم چند کشور برای حضور در آن استقبال می‌کنند و بعد در خصوص این میزبانی تصمیم گیری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما برنامه‌های دیگری را هم برای توسعه دوچرخه‌سواری پیست آسیا داریم اما باید این طرح‌ها را بعد از تصویب طرح برگزاری جام باشگاه‌های آسیا تدوین و آن را به هیئت رئیسه کنفدراسیون دوچرخه‌سوای قاره کهن ارائه دهیم.

رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از 20 تا 30 بهمن‌ماه در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. در حاشیه این رقابت‌ها مجمع عمومی و جلسه هیئت رئیسه ACC هم روز 18 بهمن‌ماه برگزار می شود.