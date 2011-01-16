زنجان از قطبهای ورزش کونگ فو در کشور است

علی حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: هیئت کونگ فوی استان زنجان برنامه های خوبی را در سال جاری برگزار کرد.

وی اظهار داشت: تیم کونگ فوی زنجان در دو مسابقه بزرگ کشوری که در اواسط و اواخر مهر ماه برگزار شد با اقتدار توانست مقامهای اول کشوری را از آن خود کند.

وی با بیان اینکه امسال تیم کونگ فوی زنجان در بخش آقایان در مسابقات کونگ فوی کردستان نیز مقام سوم را کسب کرده است، بیان کرد: در بخش بانوان نیز اوایل بهمن ماه تیم زنجان به مسابقات کشوری اعزام می شود و امیدواریم در این بخش نیز بتوانیم مقام های خوبی را برای استان کسب کنیم.



رئیس هیئت کونگفوی استان زنجان ابراز داشت: دوره مربیگری درجه سه و دو در زنجان برگزار می شود و امیدواریم با تربیت مربیان متعهد شاهد گسترش بیش از پیش این رشته ورزشی در سطح استان باشیم.



حدادیان از برگزاری مسابقه بزرگ کونگ فو با جوائز ویژه در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: به پاس قدردانی از زحمات کونگ فوکاران زنجان در مسابقه جام فجر به برندگان مسابقه بزرگ این رشته جوائز ویژه ای اعطا می شود تا به نحوی از زحمات و تلاش های قهرمانان این رشته ورزشی تقدیر شود.



رئیس هیئت کونگ فوی استان با اشاره به این که تا مهر ماه سالجاری حدود هزار و 500 نفر هنرجو در رشته کونگ فو در شهرهای استان فعالیت داشتند یادآور شد: علاوه بر این ارقام افراد زیادی در روستاهای سطح استان نیز در این رشته ورزشی فعالیت دارند.



حدادیان ادامه داد: در تمام شهرستان های استان زنجان و در قالب 36 باشگاه رشته کونگفو درسطح استان فعالیت می کند و برخی از این باشگاه ها از جمله باشگاه زندگی با رزم ، باشگاه مهر وباشگاه قهرمانان به طور اختصاصی به رشته کونگ فو اختصاص دارد.



حدادیان گفت: در راستای گسترش این رشته در روستاها با توجه به مشکلاتی که در خصوص رفت و آمد و هزینه ها وجود دارد تلاش شده با حمایت و اعزام مربیان این رشته به روستاها بتوانیم کونگ فو را در روستاها هم توسعه دهیم.



وی با بیان این که برخی از رشته های ورزشی در زنجان از طریق اسپانسرها حمایت می شوند تاکید کرد: با حمایت خوبی که از طریق استانداری و اداره کل تربیت بدنی زنجان انجام شد برخی از هیئت های ورزشی در لیگ برتردارای تیم هستند و باحمایت شرکت های دولتی و دستگاه های مختلف تیمهای ورزشی دارای اسپانسر هستند که این حرکت مثمر ثمر در کسب مقام های برتر ورزشی بوده است.



رئیس هیئت کونگفوی استان گفت: با حمایت های خوب شرکت برق منطقه ای زنجان ازرشته کونگفو ما در رشته کونگفو شاهد درخشش بسیار خوب تیم زنجان در سطح کشور بوده ایم و امیدواریم با حمایت های این شرکت در سال آینده نیز تیم کونگفوی زنجان در لیگ برترمقام اول را کسب کند و موجب سربلندی استان زنجان شود.



حدادیان افزود: برنامه های ورزشی ما بر اساس تقویم ورزشی که برای طول سال طراحی می شود برگزار می شود و تا پایان امسال طبق تقویم ورزشی هیئت کونگ فوی استان دوره های اخلاق در ورزش، فیزیوتراپی و روانشناسی ورزشی برگزار می شود و تا کنون 90 درصد برنامه های این هیئت اجرا شده است و برای سال آینده هم برنامه های هیئت کونگفو با اعلام کمیته های تحت پوشش وتایید اعضاء هیئت رئیسه تدوین می شود و با تامین اعتبار مناسب برنامه ها شکل عملیاتی به خود می گیرد.