10 تن مواد مخدر در آذربایجان غربی کشف و ضبط شد

سردار محمدعلی نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، افزود: از این میزان 7.5 تن توسط نیروی انتظامی، سه تن توسط اداره اطلاعات و مابقی توسط سایر سازمانهای مرتبط کشف و ضبط شده اند.

وی در ادامه بیان داشت: طی هفته اخیر ماموران مبارزه با مواد مخدر اطلاع یافتند که باندی درصدد تهیه و انتقال مواد مخدر از شرق کشور به آذربایجان غربی بوده که این موضوع را در دستور کار قرار داده و پس از کار فشرده اطلاعاتی، تعقیب و مراقبت این باند را شناسایی و عوامل این باند را دستگیر کردند.

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: این باند که مواد مخدر را از شرق کشور وارد ایران می‌کرد بارانداز محموله خود را در استان تهران و شهرستان کرج انجام داده و سپس از طریق جاسازی در خودروهای سبک، آنها را به آذربایجان غربی وارد می‌کرند.

کشف 355 کیلوگرم مرفین طی هفته گذشته در آذربایجان غربی

سردار نصرتی ازکشف 355 کیلوگرم مرفین و دستگیری شش نفر و توقیف چهار خودرو در این راستا خبر داد و بیان داشت: بخشی از این مواد مخدر قرار بود از کشور خارج شده که طی کار اطلاعاتی و انتظامی ماموران مبارزه با مواد مخدر عوامل جابه‌جایی آن شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام مسئول دغدغه اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی را کارگاههای تولید هروئین دانست واظهار داشت: عوامل این باند درصدد توزیع بخشی این مواد در کارگاههای تولید هروئین در سطح استان بودند که در این راستا امسال 27 کارگاه تولید مواد مخدر در استان شناسایی و عوامل مرتبط با آن دستگیر و پس از تشکیل پرونده در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.