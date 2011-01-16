بودجه سال 90 شهرداری تهران در مرحله جمع بندی نهایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدپور زرندی با اشاره وضعیت تحقق بودجه غیر نقدی شهرداری تهران تا کنون گفت: بخشی از بودجه غیر نقدی شهرداری مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده و بخشی دیگر مربوط به بودجه های تخصیص یافته است.

وی افزود: در بخش مربوط به سرمایه گذاری مانند پروژه های مشارکتی که درآمد غیر نقدی شهرداری محسوب می شود و به عنوان سرمایه برای شهرداری است ، تا کنون 90 درصد تخصیص یافته است.

پورزرندی افزود: همچنین درآمدهای غیر نقدی قابل تخصیص در بودجه شهرداری نیز 90 درصد محقق شده است.

معاون مالی و اداری شهرداری تهران با اشاره به میزان تحقق بودجه نقدی شهرداری در سال جاری اظهار کرد : در بخش نقدی تا کنون 69 درصد محقق شده است که مقداری نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر است و علت آن نیز تعداد تعطیلاتی بوده که در سال جاری در تهران داشتیم.

وی با بیان این که به طور معمول تحقق درآمد شهرداری در پایان سال بیشتر می شود، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال، 80 درصد درآمد نقدی شهرداری تهران تحقق یابد.

پورزرندی با اشاره به این که بودجه سال 90 شهرداری برای ارائه به شورای اسلامی شهر در مراحل جمع بندی نهایی قرار دارد گفت: احتمال میزان افزایش بودجه شهرداری با توجه به اجرای طرح هدفمندی یارانه ها پس از جمع بندی مشخص خواهد شد.

به گفته وی، بودجه نقدی و غیرنقدی شهرداری در سال جاری 7هفت هزار 600 میلیارد تومان بوده است که چهار هزار میلیارد تومان آن نقدی و سه هزار 600 میلیارد تومان نیز غیرنقدی است و بیش از 6 هزار میلیارد آن صرف کارهای عمرانی و خدماتی می‌شود.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: شهرداری هر هفته 30 میلیارد تومان برای نگهداشت شهر و هزینه‌های جاری آن هزینه می‌کند که یارانه بلیت مترو و اتوبوس ، هزینه‌های آتش نشانی، رفت و روب و فضای سبز از جمله آنها است که با توجه به وسعت تهران و توسعه آن در سطح ، هزینه‌های بالایی را به خود اختصاص می دهد.