باغ موزه مشاهیر جهانی ایران در ملایر ایجاد می شود

علیرضا امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: برای اجرای این باغ موزه از سبک معماری اسلامی - ایرانی الگو برداری شده و المان های مشاهیر مختلف کشور و شهرستان ملایر در این باغ موزه ایجاد و به دوره معاصر ختم می شود.

وی افزود: تندیس 28 نفر از مشاهیر کشوری و جهانی ایران چون حافظ، مولانا، سعدی و امیر کبیر و هشت نفر از چهره های ماندگار ملایر در باغ موزه ساخته و نصب می شود.

امامی با اشاره به اینکه در عصر حاضر نیز تندیس بنیانگذار انقلاب و مقام معظم رهبری نصب و انتهای مجموعه باغ موزه به المان شهدا ختم می شود، افزود: عملیات اجرایی این باغ موزه با اعتبار سه میلیارد ریال در زمینی به مساحت 10 هزار متر مربع آغاز شده و پیش بینی می شود این طرح یک ساله به بهره برداری برسد.

شهردار ملایر با بیان اینکه مهندسان ملایری مقیم تهران با بهره گیری از طرح ها و نمونه کارهای اجرا شده در کشور مالزی و کاخ گلستان، این مجموعه را می سازند، گفت: ایجاد آبنماهای مصنوعی و آبشار، ساخت بناها و مقبره های مشاهیر مختلف و ایجاد فضاهای تاریخی و گردشگری همراه با المان ها و تندیس های مشاهیر کشور و حتی چهره های شاخص جهانی از برنامه های پیش بینی شده در این باغ موزه است.

وی آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی کشور، خدمات و آثار ماندگار مشاهیر و افراد برجسته را از اهداف عمده ایجاد باغ موزه مشاهیر در بام ملایر عنوان کرد و افزود: در این زمینه آموزش های لازم به جوانان داده می شود.