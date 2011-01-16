150 هیئت مذهبی گرگان صوری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمیدرضا گالشی پیش از ظهر یکشنبه در نشست این هیئت افزود: با توجه به لزوم حفظ شأن مجالس عزاداری حسینی سعی شده است در سال جاری از بکارگرفتن ابزار موسیقی در دستجات و ‌رفتارهای شرک آلود و مداحی های وهن آمیز پرهیز شود.

وی با اشاره به تشکیل پنج گروه به عنوان همیار محرم به منظور نظارت بر مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) و نحوه عزاداری هیئهای مذهبی شهرستان، افزود: در بازدیدهای به عمل آمده از 200 هیئت مذهبی مشاهده شده است که استفاده از آلات موسیقی در دستجات روستاها کارکرد بیشتری دارد.

گالشی تصریح کرد: سعی داریم در هفته وحدت با حضور کارشناسان مذهبی از تهران، طی برگزاری نشستی با رؤسای هیئت های مذهبی ضمن ارایه تذکرات لازم در این خصوص به روسای هیات ها از هیات های مذهبی برتر تجلیل به عمل آید.

رئیس هیئت های مذهبی شهرستان گرگان همچنین از توزیع اقلام مصرفی در بین هیئت های مذهبی خبر داد و خاطر نشان کرد: در ماه محرم سال جاری حدود 120 تن برنج، 30 تن روغن و 30 تن شکر بین 500 هیئت مذهبی توزیع شده است.

گالشی در پایان از زحمات اداره کل بازرگانی و سازمان تبلیغات اسلامی استان برای حمایت و تامین ارزاق مورد نیاز هیئت های مذهبی در ماه محرم و صفر سال جاری قدردانی کرد.

