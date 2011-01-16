سرمایه گذاران در مشهد به پایین شهر هدایت شدند

غلامرضا خواجی به خبرنگار مهر در مشهد گفت: در سال‌های اخیر جذب سرمایه‌گذاری در مشهد به شکلی است که کمتر شاهد پروژه مشارکتی بوده ایم.

وی با بیان اینکه در گذشته تغییر و تحولات مدیریتی منجر به عدم امنیت سرمایه‌گذاری در این کلانشهر شده بود، اظهار داشت: این مسئله به افزایش تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام و کاهش حجم سرمایه‌گذاری در مشهد می‌انجامید.

خواجی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر در پی فعالیت کمیسیون مشارکت‌های اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد شاهد بهبود این وضعیت هستیم، گفت: کمیسیون، شفاف‏سازی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پایتخت معنوی ایران را تضمین کرد.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری که هفته گذشته برگزار شد، عمده تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در منطقه پنج شهرداری بوده است، تصریح‌کرد: بخش زیادی از مناطق نابرخوردار شهر مشهد تحت پوشش شهرداری این منطقه قرار دارد و سرمایه‌گذاری در این راستا فاصله بخش مرفه و کمتر برخوردار شهر را کاهش خواهد داد.