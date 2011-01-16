تمام مدارس استان قزوین بدلیل بارش برف امروز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، بدلیل بارش سنگین برف که از روز گذشته در استان قزوین آغاز شده و شب گذشته نیز ادامه داشت، مدارس تمام مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل شد.

بنابراین گزارش کلاس های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد قزوین، بین المللی امام خمینی و دانشگاه کار الوند امروز تعطیل است و امتحانات آن به هفته آینده موکول شده است.

همچنین با دایر بودن کلاسهای دانشگاه های آزاد اسلامی تاکستان و پیام نور قزوین اعلام شده است در صورت عدم حضور دانشجویان در این دانشگاه ها امتحانات در هفته آینده برگزار خواهد شد.

اداره کل راه و ترابری استان قزوین هم اعلام کرد: علیرغم بارش سنگین برف با تلاش راهداران تمامی جاده های اصلی و فرعی استان قزوین باز است و تردد در آنها با زنجیر چرخ و احتیاط کامل جریان دارد.

اداره راه اعلام کرده است برخی از راه های روستایی استان در مناطق کوهستانی به تدریج و با کاهش دمای هوا باز خواهد شد.

اداره کل هواشناسی استان قزوین هم بیشترین میزان بارش برف تا ظهر امروز را با بیش از 20 سانتیمتر در شهرهای قزوین، سیردان و کوهین و کمترین آن را با 10 سانتیمتر در شهر آوج اعلام کرده است.