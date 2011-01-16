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۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

تمام مدارس استان قزوین بدلیل بارش برف امروز تعطیل شد

تمام مدارس استان قزوین بدلیل بارش برف امروز تعطیل شد

قزوین - خبرگزاری مهر: به دلیل بارش سنگین برف کلیه مداس استان که در شیفت صبح امروز تعطیل شده بود در شیفت عصر هم تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بدلیل بارش سنگین برف که از روز گذشته در استان قزوین آغاز شده و شب گذشته نیز ادامه داشت، مدارس تمام مقاطع تحصیلی شامل ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل شد.

بنابراین گزارش کلاس های دانشگاه های آزاد اسلامی واحد قزوین، بین المللی امام خمینی و دانشگاه کار الوند امروز تعطیل است و امتحانات آن به هفته آینده موکول شده است.

همچنین با دایر بودن کلاسهای دانشگاه های آزاد اسلامی تاکستان و پیام نور قزوین اعلام شده است در صورت عدم حضور دانشجویان در این دانشگاه ها امتحانات در هفته آینده برگزار خواهد شد.

اداره کل راه و ترابری استان قزوین هم اعلام کرد: علیرغم بارش سنگین برف با تلاش راهداران تمامی جاده های اصلی و فرعی استان قزوین باز است و تردد در آنها با زنجیر چرخ و احتیاط کامل جریان دارد.

اداره راه اعلام کرده است برخی از راه های روستایی استان در مناطق کوهستانی به تدریج و با کاهش دمای هوا باز خواهد شد.

اداره کل هواشناسی استان قزوین هم بیشترین میزان بارش برف تا ظهر امروز را با بیش از 20 سانتیمتر در شهرهای قزوین، سیردان و کوهین و کمترین آن را با 10 سانتیمتر در شهر آوج اعلام کرده است.

کد مطلب 1233078

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