فیروز زنوزی‌جلالی که این روزها در کنار داوری جشنواره‌ها و جایزه‌های ادبی در حال تکمیل رمان "خویشتن‌کشی" نیز هست، به خبرنگار مهر گفت: گرچه بخش مهمی از وقت و انرژیم صرف داوری‌ها می‌شود ولی همچنان مشغول پژوهش و نگارش رمان "خویشتن‌کشی" هستم.

وی ادامه داد: ایده این رمان همچون جرقه‌ای در ذهنم ایجاد شد و ابتدا هم روند نگارش آن بسیار تند بود ولی در میانه راه دو اتفاق افتاد یک اینکه متوجه شدم لازم است هرچه بیشتر به شخصیت‌های داستان که آدم‌های کوتاه قد هستند و به همین ویژگی از دیگران متمایز می‌شوند، نزدیک شوم و با آنها ملاقات‌هایی داشته باشم.

نویسنده "مخلوق " با اشاره به اینکه شناخت دنیای آدم‌هایی که درباره آنها داستان می‌نویسد یک ضرورت است، توضیح داد: ضرورت دیگری که باعث شد نگارش رمان کندتر پیش رود این بود که احساس کردم شتابزدگی به کلیت کار لطمه می‌زند و از آنجا که موضوع بکر است و تاکنون ادبیات داستانی به این آدم‌ها نپرداخته لازم دیدم با طمانینه بیشتری جلو بروم.

زنوزی جلالی افزود: دنیای آدم‌های کوتاه قد بسیار ویژه و منحصر به فرد است و برای اینکه بتوانم درباره آنها و برای آنها بنویسم لازم است با آنها رودررو شوم و گویا آنها کانونی دارند که سعی می‌کنم نشست‌هایی در این کانون داشته باشم.

وی در پایان تشریح کرد: یک نویسنده باید بتواند با نگاه خلاق دنیا را از زاویه دیدهای مختلف ببیند و آنقدر قابلیت انعطاف داشته باشد که وارد دنیای هر کسی شده و متناسب با آنچه در ذهن وی می‌گذرد داستانی را روایت کند که من در "خویشتن‌کشی" سعی کرده‌ام این مساله را تجربه کنم.