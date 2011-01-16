به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای انقلاب برای بالا بردن مهارت نوجوانان در نویسندگی، نشست‌هایی را با عنوان "زنگ انشا" با حضور محمدرضا یوسفی نویسنده ادبیات کودک و نوجوان، برگزار خواهد کرد.

این کلاسها در کتابخانه تخصصی کودک و نوجوان آفتابگردان فرهنگسرای انقلاب برپا خواهد شد و یوسفی در طول برگزاری این نشستها فنون و چارچوب نویسندگی را به نوجوانان آموزش خواهد داد.

برنامه‌‌های "زنگ انشا" از سه شنبه 28 دی به شکل هفتگی از ساعت ۱۳ تا ۱۵ در فرهنگسرای انقلاب واقع در بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی برگزار خواهد شد که برپایی این کلاسها تا 10 هفته به طول خواهد انجامید.

