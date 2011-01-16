بارش برف در همدان 16 سانتیمتر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، نادر پیرتاج افزود: بیشترین بارش برف مربوط به اسدآباد با 25 سانتیمتر و کمترین مربوط به نهاوند با دو سانتیمتر است.

وی اضافه کرد: بارش برف از اواخر امشب کمتر شده و روز دوشنبه نیز بارش پراکنده برف در نقاط مختلف استان همدان وجود دارد.

کارشناس اداره هواشناسی استان همدان یادآور شد: آسمان استان همدان در 24 ساعت آینده نیمه ابری، گاهی تمام ابری همراه با بارش برف و گاهی وزش باد و بارش پراکنده خواهد بود.

پیرتاج خاطرنشان کرد: در حال حاضر دمای هوای همدان چهار درجه سانتیگراد زیر صفر است و از روز دوشنبه با پایان یافتن بارش برف، کاهش دما رخ خواهد داد.