بانک اطلاعاتی زنجانیهای مقیم خارج از کشور ایجاد می شود

علی اکبر کریمی با خبرنگار مهر زنجان با بیان اینکه این اقدام در قالب مرکز خدمات سرمایه گذاری انجام می شود افزود: آمار زنجانی های مقیم خارج از کشور به تدریج با فراخوانی از طریق سایت و استفاده از اطلاعات دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که به صورت متمرکز وجود دارد جمع آوری خواهد شد.

کریمی همچنین از برگزاری نخستین همایش سرمایه گذاری بین المللی خبر داد و گفت: این همایش در راستای استفاده از ظرفیت ها و توانایی های زنجانیان مقیم خارج در ابعاد مختلف جهت پیشرفت و توسعه استان زنجان طی ماه های آینده برگزار می شود.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط نامساعد جوی در این فصل از سال، پیش بینی می شود همایش در اوایل سال آینده در زنجان برگزار شود.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با اشاره به بنیاد زنجان شناسی در استان خاطرنشان کرد: مقدمات فعالیت بنیاد زنجان شناسی در استان فراهم شده است و این امر نیز می تواند حلقه ارتباطی خوبی برای تقویت روابط فرهنگی با زنجانیان مقیم خارج از کشور باشد.

کریمی تلاش های استان زنجان در تعامل با زنجانیان مقیم خارج از کشور و استان را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: سال گذشته اولین همایش زنجانی های مقیم خارج از استان برگزار شد و دستاوردهای خوبی هم به همراه داشت.

وی تصریح کرد: تلاش های خوبی در داخل استان در حال انجام است تا بتوانیم از ظرفیت های گسترده زنجانی های مقیم خارج از کشور و استان در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تجارب و توانایی های علمی آنان در دانشگاه ها و واحدهای علمی استان استفاده کنیم.

دبیر شورای امور ایرانیان خارج از کشور در استان زنجان یادآور شد: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سالهای اخیر با ابتکار دولت نهم تشکیل شد و در دوره دهم فعالیت های گسترده ای را جهت ساماندهی و پرداختن به امور ایرانیان خارج از کشور در ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی آغاز کرد.

کریمی با اشاره به وجود خیل گسترده ای از ایرانیان در کشورهای خارجی خاطرنشان کرد: توجه به امور این دسته از هموطنانمان در خارج از کشور و تقویت ارتباط آنان با داخل کشور ضروری است و تلاش های خوبی در سال های اخیر در این زمینه صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه بسیاری از ایرانیان خارج از کشور افرادی سالم، شریف و دارای تعلقات شدید نسبت به منافع و مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند خاطر نشان کرد: بسیاری از آنان مایل به همکاری و مساعدت در راستای ارتقای نظام و کشور هستند.

کریمی افزود: در همین راستا برش ههای استانی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سطح استان های کشور به ریاست استانداران و دبیری معاونین برنامه ریزی تشکیل شده است تا مسائل مربوط به ایرانیان متعلق به استان های مربوطه پیگیری شود.