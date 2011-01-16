۲۶ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۰۴

طی 48 ساعت گذشته/

9 نفر در جاده های حادثه خیز کرمان کشته و زخمی شدند

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه کرمان از کشته و زخمی شدن 9 نفر در تصادفهای جاده های کم عرض و حادثه خیز کرمان خبر داد.

سرهنگ احمد حجت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: به دلیل بروز سوانح رانندگی در محور های کم عرض و دو طرفه کرمان -  بم، کرمان زرند و راور طی 48 ساعت گذشته 9 نفر کشته و زخمی شدند.

وی گفت: این دو محور کم عرض و دو طرفه هستند و از پر حادثه ترین محورهای استان کرمان محسوب می شوند.

سرپرست پلیس راه استان کرمان ادامه داد: در مجموع این حوادث پنج نفر کشته و چهار نفر نیز زخمی شده اند که دلیل اصلی این سوانح در کنار شرایط جاده ها خطای انسانی بوده است.

وی با اشاره به حادثه جاده گردنه ده علیرضا در محور زرند به راور گفت: در این سانحه یک دستگاه کامیون هوو به دلیل سرعت زیاد در سراشیبی جاده و عمل نکردن سیستم ترمز با خوردروهایی که از روبرو در حال حرکت بوده اند برخورد کرده است.

