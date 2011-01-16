124 قم 57 هزار بار زنگ خورد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: در 85 روز گذشته بیش از 42 هزار مورد بازرسی مستمر از واحدهای صنفی استان قم انجام شده و در طول 25 روز گذشته که طرح هدفمندکردن یارانه‌ها آغاز شده، بیش از 13 هزار مورد بازرسی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: از زمان شروع طرح هدفمندکردن یارانه‌ها تاکنون بیش از 57 هزار گزارش، انتقاد و پیشنهاد در مورد بخشهای مختلف اقتصادی به ستاد خبری بازرگانی به شماره تلفن 124 ثبت شده است.



افزایش قیمت‌ها طبیعی است



مدیرکل بازرگانی استان قم اجرای طرح هدفمند کردن یارانه را موفقیت آمیز ارزیابی کرد و یادآور شد: امروز شاهد وفور انواع کالاهای مورد نیاز مردم در بازار هستیم و اگر افزایش قیمتی در برخی کالا‌ها مشاهد می‌شود طبیعی است.



وی گفت: اجرای این طرح نیازمند زیرساختهایی بود و لازم بود سازمان بازرگانی به عنوان یکی از سازمان‌های مهم در این امر خطیر زیرساختهای لازم را فراهم کند.



عالی‌پور اظهار داشت: در این راستا 5 بسته حمایتی شامل تامین کالا، ذخیره سازی، سیاست‌های بازرسی و کنترل، آرد و نان و توسعه صادرات تهیه شده و تهیه بسته اصناف هم در دستور کار قرار گرفت.



تخلفات نانوایی‌ها بسیار کم است



مدیرکل بازرگانی استان قم، برگزاری جلسات توجیهی برای جامعه هدف، برگزاری دو گردهمایی بزرگ با حضور هیئت رئیسه واحدهای صنفی، تشکیل میزگردهای کار‌شناسی با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی و جامعه ذی نفع، تقویت دیدگاه‌ها و اطلاعات کارمندان سازمان بازرگانی و برگزاری جلسات شورای کنترل بازار به صورت مستمر را از جمله فعالیت‌های این اداره کل عنوان کرد.



وی گفت: تقویت سامانه ستاد خبری برای دریافت گزارشات مردمی و پیگیری آن‌ها، تقویت حس گرهای مختلف از طریق ناظرین افتخاری، ایجاد انجمنهای حمایت از مصرف کننده و... از دیگر فعالیتهای اداره کل بازرگانی استان قم برای کنترل شرایط بازار در طرح هدفمندکردن یارانه‌ها می‌باشد.



عالی‌پور کمیته آرد و نان را یکی از فعال‌ترین کمیته‌های طرح هدفمندکردن یارانه‌ها برشمرد و تاکید کرد: تاکنون بیش از 650 مورد بازرسی از نانوایی‌های سطح قم انجام شد که میزان تخلف نانوایی‌ها بسیار کم بود و البته تذکرات لازم به متخلفان داده شد.