قطع مکرر برق یکی از مشکلات نواحی صنعتی قم است

به گزارش خبرنگار مهر درقم، جعفر فرشچی، صبح یکشنبه در جلسه رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی نواحی صنعتی استان که در محل شرکت شهرک های صنعتی برگزار شد با بیان اینکه کمبود آب و قطعی مکرر برق از مهمترین مشکلات نواحی صنعتی قم است، گفت: شبکه داخلی گاز تمام نواحی صنعتی استان قم نیز به پایان رسیده و سه ناحیه صنعتی به شبکه گاز وصل و هم اکنون می‌توانند از گاز استفاده کنند.



وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری شرکت گاز ناحیه صنعتی دستجرد و با توجه به تکمیل بودن شبکه داخلی به خط گاز اصلی وصل و در دهه فجر امسال به صورت رسمی شبکه گاز کلیه نواحی صنعتی استان قم افتتاح شود.



مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی تشکیل نواحی صنعتی رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در حاشیه مناطق روستایی بوده است، ابراز داشت: خوشبختانه نواحی صنعتی استان با استقرار در کنار روستاهای قم توانسته‌اند بخشی از مشکلات اشتغال و بیکاری مناطق خود را برطرف کنند.



وی درادامه افزود: تداوم فعالیت واحدهای صنعتی به تامین نیازهای اولیه آنها همچنین رفع مشکلات آنهاست که از آن جمله تامین آب مورد نیاز واحد‌ها است.

فرشچی همکاری و هماهنگی ادارات مختلف قم در رفع این مشکلات را خواستار شد و بیان کرد: با توجه به خدمات متقابل واحدهای صنعتی و روستاهای همجوار اهالی منطقه می‌توانند برای توسعه و رونق نواحی صنعتی ما را یاری کنند تا ارائه خدمات زیربنایی مناسب‌تر به نواحی، واحدهای بیشتری در آنجا مستقر شده تا مشکل بیکاری این مناطق به کلی برطرف شود.