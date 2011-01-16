برخی مدیران مازندران کم کار هستند

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: این مدیران که ذاتا بی تکفل و کم کار هستند هنوز در مازندران، حضور فیزیکی داشته و نبودشان تاثیری بر توسعه استان نیز نخواهد داشت.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم تذکرات متعدد نمایندگان، مدیران ارشد استانی و کشوری، این مدیران همچنان ساز خود را می زنند و بی تکلف و بی برنامه در استان سیر می کنند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در عین حال با اشاره به افزایش نظارت نمایندگان بر کارکرد مدیران استان تصریح کرد: تعداد کثیری از مدیران با تذکر، همراهی و تعامل مدیران مرتبط استان، دارای کارنامه قابل قبول تری نسبت به گذشته شدند.

ترافیک معضل رفع نشده مرکز مازندران

شجاعی کیاسری بیان داشت: هنوز بسیاری از معضلات ترافیکی مرکز استان و شهرهای مازندران، عدم مکانیزاسیون محصولات کشاورزی، ساماندهی غیرصحیح سواحل دریا و استفاده ناصحیح از منابع طبیعی و جنگل به عنوان حلقه های پیش روی عدم توسعه یافتگی مازندران محسوب می شود.

وی با اعلام اینکه مازندران تا رسیدن به شرایط مطلوب هنوز فاصله زیادی دارد اظهار داشت: لیاقت و شایستگی این استان هنوز برای بسیاری از دولتمردان ناشناخته باقی مانده است.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه بسیاری از چالش های فرهنگی استان طی سالهای اخیر هنوز رفع نشده است خاطر نشان کرد: به واسطه ساماندهی نامناسب دریا، این موهبت خدادادی اکنون به یک معضل اجتماعی در ساحل تبدیل شده است.

بانک اطلاعاتی مشاهیر مازندران نداریم

شجاعی کیاسری تاکید کرد: مشاهیر مازندران در استان فراوان بوده که به واسطه نبود بانک اطلاعاتی شناسایی مشاهیر و فرزانگان استان، این ارجمندان مورد مغفول واقع شده اند.

وی افزود: ظرفیت های بسیار فراوانی در حوزه گردشگری مازندران بوده که هنوز بالقوه است که باید تقویت شود.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تکمیل زیرساخت های فرودگاه ساری اظهار داشت: باید تعریف بین المللی بودن فرودگاه ساری به صورت کیفی نمود عینی داشته باشد.

افزایش پروازهای داخلی در فرودگاه ساری

وی خاطر نشان کرد: در مذاکراتی که با مسئولان ایرتورهای دولتی و خصوصی کشور داشتیم مقرر شد پروازهای تهران از روزی یک دفعه در شب به دو مرتبه در صبح و شب تغییر یابد.

شجاعی همچنین افزود: تعداد پروازهای مستقیم ساری به مشهد را افزایش خواهیم داد و ایجاد خطوط پروازی جدید از ساری به اصفهان، کیش و سایر نقاط کشور را در برنامه داریم.

مازندران دارای 12 نماینده در خانه ملت است.