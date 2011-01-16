به گزارش خبرگزاری مهر، انصاری‌فرد که با گل دقیقه 62 خود مقابل کره شمالی زمینه صعود ایران به مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا را فراهم کرد با این گل ضمن شکستن رکورد 35 ساله حسن روشن، عنوان جوان‌ترین گلزن ایران در تاریخ جام ملت‌های آسیا را به نام خود ثبت کرد.

حسن روشن بازیکن پیشین تیم فوتبال استقلال تهران در جام ملت‌های 1976 تهران در اولین بازی تیم ملی مقابل عراق گلزنی کرد و ایران در این دیدار با نتیجه 2 بر صفر به پیروزی رسید. روشن در روز 14 خرداد 1355 و در حالی که 21 سال و 2 روز سن داشت برای تیم ملی ایران مقابل عراق گلزنی کرد.

مهرداد میناوند در جام ملت‌های 1996 امارات در دومین بازی تیم ملی مقابل تایلند گلزنی کرد که در آن بازی ایران 3 بر صفر پیروز شد. میناوند برای شکستن رکورد روشن فقط یک هفته کم آورد و موفق به شکستن رکورد او نشد! میناوند در حالی برای تیم ملی گلزنی کرد که 21 سال و 9 روز سن داشت و بنابراین در رده دوم جوان‌ترین گلزنان تیم ملی در تاریخ جام ملت‌های آسیا قرار گرفت.

عبدالرضا برزگری بازیکن پیشین تیم نفت آبادان، سیدمحمد علوی بازیکن پیشین فولاد خوزستان و محمد نصرتی که سومین حضورش در جام ملت‌های آسیا را تجربه می کنند در رده های بعدی جوانترین گلزنان تیم ملی در جام ملت‌های آسیا هستند.

انصاری‌فرد پس از 34 سال رکورد حسن روشن را شکست و جالب اینکه رکورد روشن در آخرین دوره‌ای که تیم ملی قهرمان آسیا شد، ثبت شده است. آیا رکورد اولین تیمی که چهار بار قهرمان آسیا شده است نیز پس از 34 سال به نام ایران ثبت می شود؟