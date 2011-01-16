به گزارش خبرگزاری مهر، محمدکاظم مزینانی گفت: شادابی و اعتلای فرهنگی، دستاورد عمده هر جشنواره ادبی تاثیرگذار است و خوشبختانه جایزه شهید غنی‌پور در این راستا حرکت می‌کند.

وی گفت: برگزاری 9 دوره جایزه شهید غنی‌پور گواه این است که این جشنواره برخلاف اغلب جشنواره‌های ادبی در ایران توانسته تا حد زیادی از مسائل و مشکلات حاشیه‌ای فاصله بگیرد و به هدف غایی و مطلوب جشنواره‌های ادبی نزدیک شود.

نویسنده رمان "شاه بی شین" دستاورد عمده هر جشنواره ادبی را شادابی و اعتلای فرهنگی دانست و افزود: یک فرهنگ اگر از پویایی لازم برخوردار باشد می‌تواند به نویسندگان و به خصوص نسل جدید انگیزه و امید خلق اثر بدهد. من با شیوه برگزاری و اهداف جایزه شهید غنی‌پور بیگانه نیستم و می‌توانم شهادت بدهم که داوری‌های این جایزه تاکنون بسیار دقیق و در جهت همین اعتلای فرهنگی بوده است.

وی با درباره نقد ادبی در ایران گفت: من و بسیاری دوستان نویسنده دیگر همواره از لزوم وجود نقدهای کارشناسی و آکادمیک در جامعه سخن گفته‌ایم، چرا که اگر آثار برگزیده مورد نقد قرار نگیرند، به جامعه نفوذ نمی‌کنند.

مزینانی با انتقاد از برخی کپی‌کاری‌ها و تکرار مکررات غربی‌ها در آثار ادبی موجود، تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از نویسندگان و منتقدان، بی‌ هیچ آمادگی لازم و صرفا با تکیه بر ترجمه‌های ناقص موجود، به نقد آثار می‌پردازند و همین کار را دشوارتر می‌کند.

این نویسنده گفت: در وضعیت فعلی بسیاری از جشنواره‌ها و کنگره‌های ما به جای توجه داشتن به نقش حساس و تاریخی خود، به سوی ایجاد تشکیلات یک نهاد اداری پیش می‌روند و طبعا چنین جشنواره‌ای نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی داشته باشد و راه رسیدن به اهداف مورد نظر را هموار کنند.