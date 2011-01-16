غلامحسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه در ماده 34 قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام شد همه افرادی که در ساخت و ساز ساختمان وارد می‌شوند مکلف به انجام وظایف و مسئولیتهای ابلاغی در مورد مقررات ملی ساختمان هستند، افزود: تا پابرجا بودن ساختمان مسئولیت سازمان نظام مهندسی ادامه دارد.

وی ادامه داد: اینکه پس از اتمام یک ساختمان مسئولیت این سازمان به پایان رسیده اشتباه بود و پس از تحویل ساختمان مسئولیت این سازمان سلب نمی‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان با اشاره به اینکه با بررسی و تجزیه و تحلیلهای علمی می‌توان زلزله را پیش‌بینی و از وقوع آن نیز جلوگیری کرد، گفت: با این پیش‌بینیها می‌توان از وقوع خسارتهای مالی و جانی جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: در سالهای اخیر توجه خوبی در زمینه ساخت و ساز ساختمانها حتی در شهرستانها و روستاها شده است.

عسگری با اشاره به اینکه این توجهات در راستای مقاوم‌سازی ساختمانها انجام گرفته است، اظهار داشت: اجرای این موارد سبب جلوگیری از خسارتها در زمان وقوع حوادثی مانند زلزله می‌شود.

وی با بیان اینکه این تصور که در اصفهان زلزله نمی‌آید اشتباه است، گفت: شهرستانهای این استان بر روی گسل قرار دارند و نباید به امید نداشتن زلزله در چندین سال این تفکر را داشت که در اصفهان زلزله رخ نمی‌دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان افزود: همواره باید خود را برای شرایط و حوادث ناگوار آماده کرد و تا جایی که در توان امکانات موجود است از وقوع خسارتهای کلان در اثر ایجاد حوادث ناگهانی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع را باید در نظر داشت که با رعایت مقررات ملی ساختمان و با مقاوم‌سازی آنها حتی در زلزله‌های قوی می‌توان از وقوع خسارت‌و تلفات زیاد جلوگیری کرد، تاکید کرد: توجه به این امر در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته و نظارتهای ویژه‌ای از طرف مسئولان مربوطه انجام می‌شود.

عسگری خاطرنشان کرد: اجرای اصول فنی ساخت و سازها از اقدامات انجام شده توس این مجموعه است که با توجه به نیاز جامعه در این زمینه موثر بوده است.