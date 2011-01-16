رفتار دوسویه آمریکا با بن علی/ تونس نمونه بارز سیاست دوگانه واشنگتن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک تایمز بر اساس اسناد موجود در ویکی لیکس می نویسد: با وجود آنکه دیپلماتهای آمریکایی در مکاتبات خود از فساد خاندان "زین العابدن بن علی" خبر می دادند اما واشنگتن به دلیل آنکه رئیس جمهور سابق تونس در امر مبارزه با تروریسم با ایالات متحده همکاری می کرد توجه چندانی به فساد موجود در حکومت این کشور نداشت.

این روزنامه در ادامه می نویسد : اسناد منتشر شده از سوی ویکی لیکس در مورد حکومت تونس در قیام مردم این کشور و منجر شدن آن به سقوط دولت نقش داشت.

در اسناد مربوط به تونس که در این کشور به "تونی لیکس" معروف شدند یکی از دیپلماتهای آمریکایی در تلگرافی می نویسد : فساد در تونس بدتر از قبل شده، خانواده بن علی بر تمام امور اقتصادی تونس احاطه دارند و داد و ستد هر نوع کالایی در اختیار این خانواده است.

بر همین اساس فعالان رایانه ای تونس و مخالفان حکومت قبلی این کشور در تاریخ 28 نوامبر سال گذشته با الهام گرفتن از ویکی لیکس اقدام به راه اندازی سایتی کردند که در آن اسنادی از فساد خاندان بن علی را منتشر می کردند.

هر چند دولت وقت تونس تلاش زیادی را برای محدود کردن این سایت انجام داد اما با این وجود، سایت تونی لیکس همچنان به انتشار مطالب خود ادامه می داد.

بر همین اساس، پرداخت رشوه در بخش های مختلف دولت تونس نیز موردی است که در اسناد ویکی لیکس و از سوی دیپلماتهای آمریکایی به آن اشاره شده است.

صحنه ای از شادمانی مردم تونس پس از سقوط بن علی

سند دیگری که در این باره منتشر شده مربوط به ضیافت شامی است که در آن "رابرت گادک" سفیر آمریکا در تونس میهمان داماد بن علی بوده و پس از آن "گادک" درباره این ضیافت شام و مکان آن مطالبی نوشته که نشان می دهد خانه داماد رئیس جمهور سابق تونس شباهت زیادی به قصرهای افسانه ای دارد.

گادک می نویسد : در خانه داماد بن علی قفسی بود که در آن ببر نگهداری می شد و این درست همانند قفس شیری بود که در خانه "عدی صدام" فرزند دیکتاتور سابق عراق، موجود بود و من پس از این ضیافت بود که دلیل تنفر برخی از مردم تونس را از خانواده بن علی دانستم.

نیویورک تایمز در ادامه می نویسد : هر چند شخص بن علی و خانواده او درگیر فساد زیادی بودند اما دولت آمریکا به دلیل آنکه تونس از همپیانان آن بود توجهی به این امر نشان نمی داد و دلیل آن افراط گریهایی بود که در اغلب کشورهای عربی وجود داشت و از آنجا که بن علی خود با افراط گرایی مخالف بود و در امر مبارزه با تروریسم با امریکا همراهی می کرد، واشنگتن چشمان خود را بر روی فساد موجود در این کشور بسته بود.

این روزنامه در ادامه می نویسد : موضوع فساد در خانواده بن علی در گزارشی که در سال 2008 به "کاندولیزا رایس" وزیر خارجه وقت آمریکا ارائه شد به تفصیل به اطلاع مقامات کاخ سفید رسید اما با کمال تعجب پس از آن مشاهده شد که رایس از تونس به عنوان نمونه ای برای کشورهای عربی در مورد حقوق زنان یاد کرد.