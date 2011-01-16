به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمدرضا حبیبی افزود: وزارت دفاع تعاریف جدیدی از سلاح سرد ارائه کرده که بر این اساس موج جدید برخورد پلیس و دستگاه قضایی با فروشندگان این نوع سلاح‌ها در آینده نزدیک و در اصفهان آغاز می‌شود.

وی با اشاره به تعاریف جدید از سلاح سرد، اظهار داشت: پیش از این به غیر از چاقو و قمه و برخی سلاح‌های سرد پیش پا افتاده تعریف دقیقی از سلاح سرد وجود نداشت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: با تائید و معرفی وسایل جدید از سوی وزارت دفاع، این وسایل نیز جزو سلاح سرد محسوب شده و با فروشندگان آنها برخورد می‌شود.

وی اضافه کرد: بر اساس اعلام تعاریف جدید وزارت دفاع، وسایلی مانند سرنیزه‌های قابل نصب روی اسلحه، انواع کاردها، انواع افشانه‌های اشک‌آور، خواب‌آور و بی‌هوش کننده‌های گازی، شوکر، تفنگ و کلت بادی شبیه سلاح گرم، انواع پرتاب کننده‌های سوزنهای سمی و آغشته به مواد شیمیایی و بیولوژیکی و انواع سلاح‌های بی‌حس‌ کننده جانوران نیز جزو سلاح‌های سرد به شمار می‌روند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تاکید کرد: عزم دستگاه قضا برای برخورد با سلاح‌های سرد بسیار جدی است.

وی ادامه داد: حمل و نگهداری سلاح‌های سرد خطراتی برای جامعه دارد و سالانه پرونده‌های قضایی بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد که با برخورد مناسب و قاطعانه پلیس و دستگاه قضایی این مشکل به زودی برطرف می‌شود.

حبیبی همچنین گفت: مجوز ساخت یک بازداشتگاه ویژه مرتکبان جرایم خاص در استان اصفهان صادر شده است.

وی افزود: به تازگی آیین‌نامه اجرای ایجاد بازداشتگاه‌های ویژه متهمان جرایم خاص توسط رئیس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شده‌ است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان اظهار داشت: بر اساس این آیین‌نامه، بازداشتگاه‌هایی تحت نظارت سازمان زندانها و توسط نیروی انتظامی در 13 استان از جمله استان اصفهان تشکیل می‌شود و در آن مجرمان جرایم خاص در آن نگهداری می‌شوند.

وی تصریح کرد: این اقدام برای سایر متهمانی که در زندان نگهداری می‌شوند مفید خواهد بود و افرادی که به جرم تصادف و یا محکومیتهای مالی محکوم شده‌اند بهتر می‌توانند از خدمات اصلاحی و تربیتی زندان استفاده کنند.