سرمربی تیم ملی کبدی هند وارد تبریز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رئیس هیئت کبدی آذربایجان شرقی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب گفت : پیش از پرساد رائو سرمربی پیشین تیم ملی سرگل کبدی هند به مدت یک هفته هدایت تیم سرگل کبدی اصفهان را بر عهده داشته و برای افزایش توان ورزشکاران تیم سرگل کبدی استان به همراه تیم ملی برای حضور در رقابتهای آسیایی وارد شهر تبریز شده تا در صورت توافق تمرینات تیم را بر عهده بگیرد .

مجید بهرامی افزود : سال 90 رقابتهای سرکل کبدی یا همان کبدی دایره ای قهرمانی آسیا در تبریز برگزار خواهد شد و برای حضور پرقدرت هفت ورزشکار استان در قالب تیم ملی در صورت توافقات اولیه با این مربی، سرگل کبدی استان یکی از قطبهای این رشته در کشور معرفی خواهد شد .

وی گفت : کشور انگلیس در کبدی دایره ای در اروپا دارای مقام بوده و در رقابتهای المپیک لندن به صورت نمایشی مسابقات کبدی دایره ای برگزار خواهد شد تا این رشته نیز وارد رقابتهای المپیک شود و به علت عدم وجود کبدی استاندار در اروپا و توسعه کبدی دایره ای در کشورهای اروپایی نیاز است تیم کبدی دایره ای استان نیز رشد داشته باشد و ورزشکاران بیشتری از استان بتوانند نماینده ایران در المپیک لندن باشند .

پرساد رائو سرمربی پیشین تیم ملی سرگل کبدی هند عصر شنبه 25 دی ماه در سالن بخش باسمنج تمرینات تیم را زیر نظر گرفت و 26 دی ماه تبریز را ترک می کند .